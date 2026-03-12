台中妙齡女騎士「急切車道」撞BMW摔車畫面曝光！網驚：像被飛彈攻擊

張女機車左切換車道後與BMW發生碰撞。（民眾提供）

台中市西區三民路與五權路口今（12）日上午發生一起機車與轎車碰撞事故，19歲張姓女子騎機車變換車道時，與一輛行駛中的白色BMW發生碰撞，女子當場連人帶車摔倒在地，所幸僅手腳擦挫傷自行就醫，而事故畫面曝光後迅速在網路傳開，不少網友直呼「白車真的很衰」。

事故發生在今天上午8時11分，張女當時騎機車沿三民西路往五權路方向行駛，至路口外側車道後準備往建國北路二段方向行駛，同一時間，59歲何姓男子則是駕駛BMW轎車，沿五權路中間快車道直行通過路口。

經查，當時前方有車輛減速並打方向燈準備右轉，張女疑一時心急想往前通過，便從外側向左切換車道，未料與後方直行BMW轎車右側車身發生碰撞，衝擊力道讓張女連人帶車摔倒在地，所幸僅受輕傷，何姓駕駛則未受傷。

事故過程也被監視器拍下並迅速在網路瘋傳，有網友留言表示「白車超衰，好好開直接被導彈攻擊」，也有人調侃「繼續蛇啊」、「神風特攻隊」。

警方表示，經酒測確認雙方均無酒駕情形，詳細肇事原因交由交通事故鑑定單位或法院釐清責任歸屬，第一分局也提醒，用路人行經路口時應減速慢行，變換車道前務必確認後方來車，禮讓直行車先行，並注意車前狀況，以確保行車安全。

發生事故路口。（民眾提供）

