    前課長獨攀西巒大山失聯 員林公所集氣：一定要平安回來

    2026/03/12 16:13 記者陳冠備／彰化報導
    魏男發出山難消息、失聯2天，家屬PO魏男入山前身影，身穿寶藍色羽絨外套、頭戴深灰色帽子，希望山友協助提供線索。（民眾提供）

    魏男發出山難消息、失聯2天，家屬PO魏男入山前身影，身穿寶藍色羽絨外套、頭戴深灰色帽子，希望山友協助提供線索。（民眾提供）

    彰化縣59歲魏姓退休公務員10日獨攀南投西巒大山失聯，至今已超過2天。魏男曾任員林市公所課長，服務公職長達26年9個月，去2024年12月退休，享受登山與重機的第二人生。突如其來的山難消息，讓昔日同事們憂心不已，紛紛為他集氣，「一定要平安回來！」。

    員林市公所主秘賴冠宇表示，魏男職涯多在市公所、縣府及第四河川局間歷練，2019年回歸員林後，陸續於財政、社會、觀光及建設課服務。在同事眼中，他行事低調、工作認真，與大家感情深厚，退休後積極規劃第二人生，除了登山與騎乘重機，也持續進修考取多項證照。得知他登山失聯，公所氣氛凝重，市長也持續關切聯繫。

    魏男妹妹也透過臉書發文協尋，表示哥哥平時登山都會報平安，此次原定單日往返西巒大山，卻在晚間8點傳出求救訊息後失去聯繫。她說父親早逝，「長兄如父」，哥哥一直是家中的支柱，目前2名兒子也全力投入搜尋，盼透過各界協助與搜救行動，讓哥哥早日平安返家。

    魏男單攻西巒大山失聯，公所前同事為他集氣。（民眾提供）

    魏男單攻西巒大山失聯，公所前同事為他集氣。（民眾提供）

