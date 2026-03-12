轉發分享也不行！貼京華城案檢察官濺血照辯「無惡意」 網友下場曝

林姓網友去年在社群平台轉發1張含有京華城案11名檢察官姓名與照片、並搭配血跡效果的合成圖，被依違反個資法起訴。（資料照）

新北市林姓網友去年在社群平台轉發1張含有京華城案11名檢察官姓名與照片、並搭配血跡效果的合成圖，偵訊時辯稱只是看到許多人轉發，便跟著分享，對照片中的司法官並無惡意。新北地檢署偵查後，仍認定其行為已涉散布檢察官個資，依違反個人資料保護法將其起訴。

此案起於2025年7月，前台北市副市長彭振聲配偶墜樓身亡後，本業為資訊電腦工程師的臉書粉專「迷因台式民主」版主戴瑞甯製作並張貼一張合成圖，內容列出京華城案11名檢察官的姓名與照片，加上疑似沾有血跡的畫面效果，附上「記住他們的名字跟臉」、「命債命還」等文字。

台北地方法院審理，依相關罪名判處戴男有期徒刑6月、緩刑2年，並須支付公庫10萬元，全案可再上訴。

檢警追查，林男於2025年7月2日晚間10時許，在新北市三峽區住處登入社群平台Threads，公開轉發戴男製作的圖文，使檢察官個人資訊再度擴散。警方循線查獲後，移送新北地檢署偵辦。

偵訊時，林男坦承確有轉發貼文，但辯稱該圖文並非他製作，僅看到許多人轉發便跟著分享，對照片中的司法官並無惡意。

檢方認為，林男行為已散布檢察官個資並具恐嚇意味，一行為同時觸犯刑法恐嚇罪與個人資料保護法，惟依想像競合，建請從重以違反個人資料保護法論處。

