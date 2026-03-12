國道施工未設警示釀員工撞死 「瀝青界台積電」老董判刑、公司罰金

永䥶工程公司國道施工未設置警示，造成員工駕車撞擊施工車輛死亡，桃園地院判處公司負責人郭郭晉宏與徐姓員工6月、4月有期徒刑。（記者余瑞仁攝）

自稱瀝青業台積電的永䥶工程公司2023年3月30日凌晨施作國道1號桃園段路面工程，現場未落實交通警示，徐姓員工將曳引車停車道，釀成駕車離場劉姓同事撞上曳引車後端傷重死亡；桃園地院審結，依過失致死罪判處公司負責人郭晉宏6月徒刑，徐男判處4月徒刑、緩刑2年，並對永䥶工程公司科處25萬元罰金。

判決指出，高速公路局北區養護工程分局2022年6月間發包「中壢工務段轄區路面整修工程」，轉包由永䥶工程負責AC鋪設與刨除工程，2023年3月30日晚間9時，施工團隊在國道1號北上53.8公里至52公里間第1、2車道刨除路面、鋪設瀝青，徐姓員工駕駛營業用曳引車連結半拖車，在北上52.3公里處第1車道停車等待載運機具，卻未顯示停車燈光，也未設置反光標誌，施工現場也未安排交通維持動線或專人指揮，且未設置交通警示標誌。

次日凌晨4時29分，劉姓員工下工後，駕駛小貨車搭載蕭姓同事離開工地，夜間視線不佳且無警示標誌，撞上停放車道上的曳引車右後方，造成劉男右大腿骨折、雙側小腿開放性骨折等重傷，當場失去呼吸心跳，送醫急救仍告不治，蕭男則受右腳踝挫傷。

桃園地院審理時，徐男認罪；郭男則辯稱「只負責公司整體方針和經營決策，並沒有參與工程現場的指揮或監督，並無違反注意義務」。法官審理認為，郭男是工程的現場負責人，與徐男共同未注意工作場所的安全，也沒在停放曳引車後方設置警示設備，而導致事故發生，違反應有的注意義務。

法官考量被害人家屬已達成調解並獲賠償，衡量郭男與公司始終否認犯行，徐男認罪的犯後態度，分別判處2人6月、4月徒刑，均得易科罰金，徐男並依法宣告緩刑；永䥶工程公司則違反應有防止危害安全衛生設備及措施規定致生死亡的職業災害罪，科處25萬元罰金。

