車手詐團結合竹聯幫弘仁會、高雄幫派 至少40人受害、財損逾3700萬

以徐姓男子為首的詐欺車手集團涉嫌跟隱身柬埔寨的境外詐騙集團機房合作，並吸收竹聯幫弘仁會與高雄地方幫派成員為幹部，負責處理人頭帳戶，協助從事假投資與假網拍販售演唱會門票詐騙，經清查前年中旬至去年初至少有40人受害、財損逾3700萬元；刑事警察局偵九大隊第三隊經長期追查，至上月陸續逮捕徐等26人，依詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，而徐等14人日前已依法起訴。

警方表示，前年偵破竹聯幫太極堂涉及假投資詐騙車手團、水房、假幣商案件時，從查扣該集團于姓車手頭手機資料中的人頭帳戶照片及提領贓款影像，查知于男還涉嫌操控另個車手團，替隱身柬埔寨的境外詐騙集團機房從事提款、領款。

經查被害人於網路社群平台收到假投資廣告訊息，與詐團成員互加LINE好友後，經對方以話術誆稱可獲高額報酬誘騙投資，另該詐團也趁blackpink、golden wave、拼盤等演唱會期間，以假網拍方式販售門票詐騙歌迷，以牟取不法利益。

警方經從于男往上擴大追查，鎖定以39歲徐姓男子為首的車手組織，由徐男跟境外詐騙集團機房聯繫，並結合竹聯幫弘仁會陳姓成員與陳姓高雄市前鎮區陳姓地方角頭等人，旗下成員包括車手頭、收水、假幣商、取簿、車手等角色分工，專負責提領現金，或以虛擬貨幣形式將贓款回流詐團規避查緝，而該集團則取得贓款的4成為利潤。

警方從去年至上月間，在高雄、雲林、屏東等地發動多波行動，共先後查獲徐等26人到案，查扣手機、SIM卡等證物，依法移送檢方偵辦。

