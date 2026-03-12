為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    竹北破獲製毒工廠 3藥頭落網、上千包毒品被扣

    2026/03/12 15:03 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣竹北警分局偵查隊掃蕩製毒工廠，逮捕3名藥頭。（竹北分局提供）

    新竹縣竹北警分局偵查隊緝毒有成，去年10月聯合警局少年隊、維安特勤警力，鎖定頭前溪北地區一處專門製造彩虹菸、咖啡包等新興毒品的製毒廠及其倉儲點進行掃蕩，逮到擔任藥頭的黃姓等3名男子，扣得K他命、彩虹菸等成品半成品、疑似販毒所得117萬多元，以及運毒用的自小客車2輛，近日全案被檢方依毒品罪嫌起訴。

    竹北分局表示，偵查隊去年中掌握在竹北、新豐一帶疑有製毒集團，分設製毒工廠和倉儲點，大量生產咖啡包、彩虹菸等新興毒品後，再用人頭及網路社群分銷牟利，在報請檢方指揮偵辦後，鎖定黃姓男子3名藥頭，於去年10月發動攻堅。

    警方兵分多路，果然順利查緝到製毒工廠，起獲愷他命99.2公克、包裝完成的毒品咖啡包1000包、彩虹菸5包，以及疑似販毒所得117萬9600元贓款，以及做為運毒、取貨使用的自小客車2部，現場宛如一個小型毒品包裝行。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    竹北警分局破獲的新興毒品製毒廠，查扣上千包新興毒品和疑似販毒所得的110多萬元。（竹北分局提供）

