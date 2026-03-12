為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    基隆女駕車失控如「保齡球」撞3車 輪胎飛掛屋簷上

    2026/03/12 14:14 記者林嘉東／基隆報導
    朱姓女子今天午後駕車行經基隆市七堵區東新街一處彎道時，失控撞翻路旁小貨車後，整輛車「飛掛」在民宅1樓屋簷上。（記者林嘉東翻攝）

    63歲朱姓女子今（12）日駕車行經基隆市七堵區東新街一處彎道時，疑似車速過快失控，先擦撞路旁2輛轎車，再撞翻另1輛小貨車後，整輛車飛起來，右前輪「掛」在民宅1樓屋簷上才停住；事故後，朱女自行爬出車外，僅受輕傷。警方到場未聞到酒味，請醫院協助抽血後，也確定無酒駕。

    警方調查，朱女今天中午後12時07分駕車，行經東新街一處彎道時，先失控擦撞路旁2轎車，再撞上停在路旁空地一輛小貨車車斗，不僅把小貨車撞翻，整輛還飛起來，最後「掛在」路旁1樓民宅屋簷上才停住。

    事故現場轎車碎片散落一地，民宅的屋簷、圍牆也受損，所幸朱女命大，在連撞3輛車後，忍痛從變形車體內爬出；經消防隊員檢視後僅受擦挫傷，隨即將其送往醫院觀察醫治。

    七堵派出所警員趕抵後進行交通疏導，初步研判朱女行經過彎路段時，車速過快導致操作不當；經請醫院協助替朱女抽血酒測，驗出的酒測值也為0。

    七堵派出所長曾昭展呼籲，駕駛人行經彎道時，務必減速慢行，切勿因一時心急釀成意外，不僅得面臨高額的車輛與民宅賠償，更可能威脅自身與他人的生命安全。

    朱姓女子今天午後駕車行經基隆市七堵區東新街一處彎道時，失控撞翻路旁小貨車後，整輛車「飛掛」在民宅1樓屋簷上。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市朱姓女子今天午後駕車，連撞路旁3車後，「飛掛」在路旁1樓民宅屋簷上。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市朱姓女子今天午後駕車，連撞路旁3車後，「飛掛」在路旁1樓民宅屋簷上。（記者林嘉東翻攝）

