霸凌惡行曝光！逼獄友抹薄荷油自慰 還牙刷刷生殖器、橡皮筋彈射

台中高分院駁回陳男上訴，維持原判。

台中看守所陳姓與凃姓男子兩名收容人，在舍房內鎖定一名個性溫和獄友下手，不僅強抓對方手部觸摸自己生殖器，還以牙刷刷弄、橡皮筋彈射下體，甚至逼迫塗抹薄荷油自慰供觀賞，行徑惡劣，台中地院一審依兩個強制猥褻罪各判兩人3年8月徒刑，陳男不服提起上訴，但台中高分院審理後認為原判決並無不當駁回。

經查，陳男與凃男因案在2024年10月至11月初期間同被收容於台中看守所，11月1日傍晚6時許，陳男突然抓住同房另一名收容人的手，強迫其觸摸自己的生殖器，接著又拿牙刷刷弄對方下體，站在一旁的凃男則拿橡皮筋彈射男子下體、戲弄約1分鐘，讓被害人羞憤難當。

隔天下午3時許，凃男再度逼迫該名男子在雙手塗抹薄荷油後自慰，又要求他再次自慰供兩人觀看，見男子遲疑不從，陳男竟拿溫開水澆淋其生殖器施壓，過程中，凃男還戲謔說「來給你龜哥哈龜，哈下去就不搞你」，試圖逼迫男子屈從。

被害人仍拒絕後，陳男隨即動手毆打，還逼他做伏地挺身與仰臥起坐羞辱，整起事件最後由看守所通報函送偵辦，一審時，陳、凃兩人均坦承犯行，且與被害人證詞一致，法官認造成被害人極大驚嚇與心理創傷，依兩個共同強制猥褻罪，分別判處3年8月徒刑，陳男不服上訴，二審法官審酌，被害人只因個性較溫和、容易被欺負，認陳男說法難以採信，且一審認事用法與量刑均無不當，因此判決駁回其上訴。

