「我發生山難！」男獨攀西巒大山失聯 家屬公開衣著特徵盼協尋

魏男家屬PO出魏男入山前身影，身穿寶藍色羽絨外套，希望進出山區的山友協助提供線索。（民眾提供）

彰化縣一名59歲魏姓退休公務員，本月10日清晨獨自前往南投縣信義鄉攀登百岳「西巒大山」，原本規畫單日往返，未料當晚突然透過LINE傳訊給妻子「我發生山難，幫我通報救援」，隨即失聯。家屬焦急報案並在登山社團發文尋人，南投縣消防局連日派員入山搜救，截至今（12）日仍未尋獲，搜救行動持續進行中。

魏男兒子表示，父親退休後熱衷登山，10日清晨5點30分左右騎乘白色黃牌重機出門，計畫單攻西巒大山，預計11小時內完成往返。不料當天下午開始，家人多次聯繫未果，直到晚間8點44分，母親手機突然收到父親傳來訊息「我發生山難，幫我通報救援」，但之後手機便再也無法接通。

家屬隨即報警並透過社群平台「登山借問站」發文協尋，指出魏男當天身穿寶藍色羽絨外套、卡其色長褲，背黑色背包並戴帽子，希望近期曾進出山區的山友協助提供線索。目前搜救人員已找到魏男停放的重機，但人仍下落不明。

南投縣消防局表示，10日晚間8時49分接獲報案後，立即派出4名搜救人員入山搜尋，並與林業保育署及義消人員會合展開搜救。搜救隊於11日凌晨在山區紮營，翌日再增派人力，總計8人持續在事發地周邊搜索，但截至目前仍未發現魏男行蹤，今日將擴大搜索範圍持續尋找。

據了解，西巒大山海拔3081公尺，為台灣百岳之一，登山路程往返約15公里，途中有大量箭竹林及陡坡，爬升落差近1500公尺，對體力與方向感都是一大考驗，不少山友也因其路程艱辛，戲稱為「膝軟大山」。

魏男向家人發出山難求救訊息（民眾提供）

目前搜救人員已找到魏男停放的重機，但人仍下落不明。（民眾提供）

