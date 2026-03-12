獨攀+單攻西巒大山！ 退休男傳訊「發生山難」搜救3天未果

南投西巒大山有獨攀山友單攻失聯，搜救人員上山透過吹哨、呼喊，盼獲山友回應。（南投縣消防局提供）

彰化縣59歲退休魏姓男子，本月10日獨自前往南投縣信義鄉，要單攻西巒大山，惟當晚近9點突傳LINE訊息給妻子，稱「我發生山難，幫我通報救援」，之後再無音信，南投縣消防局獲報派員連夜上山，但11日搜索未果，今兵分三路擴大尋人，盼儘快有好消息傳出。

南投縣消防局表示，10日晚間獲報，對於事故訊息只知西巒大山有山難，但未獲山難地點座標，因此山友是墜谷或迷途一無所悉，且因手機未能接通，因此當天深夜就會同林保署人員先派9人上山。

隔天11日，一行人從人倫林道登山口，沿登山路線一路走到西巒大山三角點，路上不斷吹哨、呼喊山友名字，但從上山再到下山，來回走了13.5公里、12小時，直到昨深夜11點返隊，仍未有山友下落。

消防局說，今早7點中搜加入搜救，除派1組人再沿登山路線搜索，林保署也派人針對山徑易迷途地點擴大搜索，另有1組搜救隊從信義鄉雙龍部落路線上山，盼兵分三路搜尋能儘速找到失聯山友。

南投西巒大山有獨攀山友單攻失聯，搜救人員上山進行搜救。（南投縣消防局提供）

