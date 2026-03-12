員警台語「袂輾轉」引誤會 宜蘭分局長登門致歉、阿公暖心助攻

宜蘭市警方11日獲報東港路有民眾家犬遭騷擾，派員前往周邊查訪及調閱監視器畫面，發現該男曾被送辦，是長期滋擾地方的人。（民眾提供）

宜蘭市有名阿公被民眾誤認是騷擾狗的男子，警方依通報地址查訪，不過因台語不流利，原本要「請」阿公出來，說成「叫」，讓家屬感到「態度不友善」；宜蘭警分局長呂文廷獲知後，今早與所長登門致歉，強調會加強員警教育訓練，阿公訝異分局長親自到訪，表示理解警方辛勞，事情過了就好，反而暖心助攻「趕快把壞人抓到要緊！」

宜蘭市警方11日獲報東港路有民眾家犬遭騷擾，派員前往周邊查訪及調閱監視器畫面，並到民眾指引線索至阿公家了解狀況，但男女員警在家訪過程，被阿公家人質疑口氣不佳，透露知道警察辦案辛苦，但調查方式不應該這樣，不捨家人被懷疑並遭對質。

宜蘭警分局長呂文廷得知後，今早和延平派出所長王為平親自到阿公家致歉說明。王為平說，員警台語比較不流利，讓阿公阿嬤誤會感到不舒服，真的很「歹勢」，應該要講「請您出來，讓我們了解一下這樣啦！」

呂文廷也說，未來會多加強員警教育訓練，應以更禮貌方式和大家溝通，至於居民最關心的地方治安問題，會加強巡邏讓民眾安心，目前已掌握騷擾狗的男子，就是日前被法辦、長期滋擾地方的人。

他說，該男過去多次被依社會秩序維護法送辦，甚至送醫治療，但問題仍反覆發生，後續會協調衛生單位介入，並尋求跨局處合作，徹底解決問題，恢復鄰里與店家的安全感。

阿公見分局長及所長親自到訪致歉相當不好意思，暖心緩頰「事情過了就好」，員警為維護治安真的很辛苦，感謝警方的用心，趕快將男子抓到，讓大家都能安心生活。

宜蘭市有名阿公被民眾誤認是騷擾狗的男子，宜蘭警分局長呂文廷（左）獲知後，與所長王為平登門致歉，強調會加強員警教育訓練。

