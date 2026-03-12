靈骨塔詐團「看照片剝兩層皮」狂撈4千萬 首腦有天道盟背景遭羈押

警方破門攻堅逮人。（警方提供）

只看照片就砸兩千萬買80個塔位！刑事局智慧財產權偵查大隊破獲靈骨塔詐騙集團，有天道盟同心會背景的32歲李姓首腦等12人，涉嫌以「買空賣空」方式詐騙高齡長者，還再以各種名目「剝兩層皮」二次收費，4年來不法所得高達4千多萬元，全案經檢警偵辦後，李等5人裁定羈押，其餘7人以10萬至30萬元交保。

經查，李嫌吸收多名共犯，2022年間成立公司鎖定年長族群推銷靈骨塔位，聲稱投資或提前購買塔位可保值，價格從40萬元到120萬元不等，並附上一紙看似正式塔位憑證，讓不少被害人誤以為已購得合法塔位。

請繼續往下閱讀...

然而，該集團其實採「買空賣空」手法，塔位根本不存在，等被害人付款後，又進一步以「保管費」、「節稅規劃」、「代書費」或「廣告費」等理由再度要求匯款二次詐騙，其中高雄蔡姓男子花120萬元購買塔位後，想去看塔位，卻屢次被以施工、整修等理由拖延，最後拿著塔位憑證報案，還有一名長者砸兩千萬老本買80個塔位也遭詐。

警方報請橋頭地檢署檢察官段可芳指揮偵辦，去年10月15日與12月17日分兩波行動，拘提李嫌等12人到案，查扣現金137萬8500元、BMW與賓士各1輛，以及買賣契約書、納骨塔登記表、客戶資料、教戰手冊等證物，查出該詐團犯案時間長達4年，至少已有10多人受害，總詐騙金額超過4千萬元，全案依組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

警方查扣買賣契約書、納骨塔登記表、教戰手冊等證物。（警方提供）

警方查扣的塔位假憑證。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法