房仲違規害死男大生還說「算了」肇逃 過失致死判刑

台中陳姓男子，前年10月在大里違規迴轉造成張姓男大生為閃避撞上電桿喪命，陳男事後卻肇事逃逸。（民眾提供）

台中21歲張姓男大生，前年10月駕車行經大里區環中東路7段，因陳姓男子（61歲）駕駛BMW自小客車行經該處時違規迴轉，造成張男為了閃避撞上分隔島和電線桿後喪命，沒想到陳男肇事後竟說「算了」後肇事逃逸，台中地院審理時陳男坦承犯行，並與張男家屬達成調解，依過失致死處有期徒刑5月，駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，處有期徒刑1年，均緩刑3年。

這起事故發生在2024年10月21日下午4點8分，當時張姓男大生駕駛自小客車沿大里環中東路7段往大里方向行駛，行經西湖路187巷口時，卻失控撞上分隔島，接著又撞上電線桿，因頭部嚴重外傷、變形，到院前已經沒有呼吸心跳，經緊急搶救後仍宣告不治。

霧峰交通分隊獲報後立即到場處理，原以為是自撞事故，但經擴大調閱監視器和熱心民眾提供影像，發現事故時有一輛白色轎車行經該路口，張男疑因為了閃避才失控撞上分隔島，不過該輛自小客車肇事後卻逃逸，沒有留在現場。

警方依據熱心民眾提供的影像，擴大調閱附近監視器，終於在事發6小時，在大里區找到肇事的BMW轎車及陳姓駕駛（61歲），陳男一開始辯稱不知道有發生事故，不過警方勘查陳男車上的行車紀錄器，發現陳男當時從對向最外側車道違規迴轉，才會造成當時綠燈直行的張男閃避不及失控。

且陳男在聽到車後傳來的煞車聲和撞擊聲後還脫口說出「唉呦、唉呦，算了」，顯然知道發生事故卻逕自開車離開現場，移送法辦後檢方依過失致死、肇事逃逸罪嫌將他起訴。

台中地院審理時，陳男坦承犯行，法官考量他擔任房仲，且已經與張男家屬達成和解，依過失致死處有期徒刑5月，駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，處有期徒刑1年，均緩刑3年，可上訴。

