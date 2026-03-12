女友趴引擎蓋阻酒駕遭甩飛慘死 同性伴侶二審仍逃殺人罪

桃園林姓女房仲趴臥轎車（紅圈處）引擎蓋上阻擋張姓伴侶酒駕，不幸甩飛慘死。（資料照，讀者提供）

桃園市40歲女子張慧君，2024年10月與36歲林姓女伴侶，至宜蘭礁溪鄉民宿飲酒作樂後，張女要駕車外出買酒，林女為了阻止她酒駕，以肉身擋在車前相勸，張女仍執意開車，林女俯趴在引擎蓋上阻擋，張女仍猛踩油門再瞬間煞車，致使林女摔落地面傷重不治；檢方認為張女有殺人故意，依家暴殺人罪起訴；一審國民法庭依傷害致死罪判處15年徒刑，檢、辯上訴，高等法院今駁回上訴，維持15年刑。可上訴。

判決指出，從事冷凍麵團加工業的張女，與從事房仲員的林女相識約20年，2022年開始交往同居，2024年10月9日，2人一起參加林女的員工旅遊，全團中午就在礁溪一家民宿喝酒用餐，酒過三巡至傍晚將近6時，張女要開黑色轎車外出買酒，林女為阻止女伴酒駕，卻發生悲劇。

林女站在車前阻擋，張女仍啟動起步，林女見狀抓住雨刷，整個人俯趴在引擎蓋上，張女仍執意開車，加速後急煞試圖把林女甩下車頭，期間林女曾經落地，車輛也停下，林女又爬上引擎蓋持續勸阻，張女歷經12次催油起步後急煞，林女依舊以身擋車，張女將車開進礁溪鄉191縣道，加速至50多公里時急踩煞車，導致林女落地，頭部撞擊路面，顱骨多處骨折、顱內出血、腦部挫傷，重創死亡。

警方到場，測出張女的酒測值高達0.68毫克，宜蘭地檢署依殺人罪嫌起訴。張女供稱，因受到酒精影響，不知道引擎蓋上有人，當她聽到「碰」聲響馬上停車，才發現林女倒地，沒有殺人及傷害犯意，她願意承認酒駕公共危險致死罪。

宜蘭地院國民法官法庭審理後，去年6月認定張女並非高速撞擊林女，多次急煞車是為了讓林女下車，2女感情深厚，並無重大仇隙怨恨，沒有證據顯示她意圖殺害林女，變更起訴法條改依傷害致人於死罪論處。

國民法庭考量張女否認傷害致死，辯稱不知林女趴在引擎蓋上，未與家屬和解、未達成和解，出獄後願以每月分期2萬元賠償，但家屬不接受；張女2016年曾經在中壢酒駕被判刑3月，卻又酒駕誤事甚且奪命，她自承喜歡喝酒，酒後常「斷片」忘記過程，高中學歷，精神、智力正常。法官綜合考量後，量處張女15年徒刑。

檢、辯皆上訴二審，高等法院審理後，今天宣判駁回上訴，維持一審的罪名與刑期。全案仍可上訴。

