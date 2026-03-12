彰化男派出所前崩潰怒吼發洩 警化身「心靈捕手」陪聊解危

男子坐在派出所前怒吼發洩情緒低落，員警化身「心靈捕手」陪聊開導。（警方提供）

彰化警分局民族路派出所外日前傳來激烈叫聲，值班台員警聞訊立即外出查看，發現是1名男子坐在地面情緒激動怒吼大叫，兩名員警立即上前關心，瞬間化身「心靈捕手」對男子進行開導，在員警耐心開導與傾聽下，男子始敞開心房，坦言因夫妻家庭因素導致心情低落、壓力沉重，員警提醒其生命珍貴，適時給予鼓勵，男子情緒平復後自行前往醫院尋求專業醫師協助。

彰化警分局今天（12日）指出，該名男子在中午時分在民族路派出所外情緒激動地大聲吶喊，並坐在地面情緒相當低落，值班警員潘盈州擔心可能發生危害或突發狀況，隨即派兩名員警前往查看。員警察覺男子情緒異常，研判可能需要協助，立即主動上前關心，並詢問是否需要救護車送醫。男子表示暫時不需要救護車，在員警耐心關懷與傾聽下，逐漸敞開心房，坦言因夫妻家庭因素導致心情低落、壓力沉重。

員警以溫和語氣陪伴安撫，耐心傾聽其心聲，並適時給予鼓勵與支持，提醒其生命珍貴，遇到困難時可尋求家人、朋友或專業機構協助。在員警持續陪伴與關懷下，男子情緒逐漸平復，神情也明顯放鬆。隨後員警協助引導其前往醫院就醫，並提醒「先照顧好自己的心情，再慢慢處理事情」，男子對警方關懷表示感謝，並表示將自行前往醫院尋求專業協助後離去。員警檢視現場，確認男子身體並無受傷，亦未持有任何危險物品，整起事件順利落幕。

