五股餐酒館衝突4人圍毆1人 「8+9」鳥獸散1小時落網

新北市五股區一處燒烤店今天凌晨驚傳糾紛，警方到場，發現為4名酒客攻擊鄰桌1名呂姓酒客，甚至打傷呂男，導致他嚇得逃出店外，逞凶的4嫌得知有人報案鳥獸散，警方獲報到場，釐清雙方僅酒客，呂男敬酒後口角，對方4名「八九咖」叫囂後，其中1人持安全帽，其餘3人徒手毆打，警方過濾監視器，以車追人，1小時逮獲2名林嫌、潘嫌及陳嫌等4人，也將傷者送醫，依傷害、妨害秩序罪嫌送辦。

新北市110於今天凌晨1時許獲報，五股區成泰路三段一間燒烤店傳出傷害案，現場5人發生糾紛，成州所警力到場處理；成州所員警到場發現店內客人27歲林姓兄弟、25歲潘男、27歲陳姓男子等4名「八加九（陣頭咖）」在飲酒，過程中鄰桌48歲呂男子酒後與林男等4人因敬酒發生爭執衝突，林男等4人便攻擊呂男，其中一人拿安全帽攻擊，造成呂男頭部受傷，呂男嚇得逃離現場。

警方到場時，逞凶4煞已鳥獸散，呂男跑到疏洪北路遭路過民眾發現，經救護車到場將呂男包紮，送醫治療幸無大礙；警方調閱監視器，釐清確認動手攻擊4名犯嫌後，均以查緝到案，釐清雙方無嫌隙，都是該店常客，凌晨敬酒後口角衍生糾紛，警詢後，將林姓兄弟、潘嫌及陳嫌等四人，依傷害、妨害秩序等罪移請新北地檢署偵辦。

據了解，雙方常去該店消費，為點頭之交，當天是被害人呂男用餐時，到林男處敬酒，過程發生衝突，林男等4人便攻擊呂男，呂男逃出店外後在疏洪北路被民眾發現，員警到場後協助送淡水馬偕醫院治療，呂男頭部有撕裂傷，無生命危險。

警方調查，林嫌等4人前科累累，都加入宮廟，將持續追查眾人交往，杜絕在地方滋生事端，維護地方治安。

警方呼籲，民眾遇事應理性平和，勿使用暴力，不管打贏打輸，警方均會依法究辦送法院，得不償失。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

新北市五股一處燒烤店今天凌晨傳出酒後糾紛，警方隨即逮獲林姓等四名陣頭咖，依傷害、妨害秩序罪嫌送辦，傷者幸無大礙。（記者吳仁捷翻攝）

