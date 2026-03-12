為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    進口中國Bra Top未報驗販售 業者還冒用舊標章判拘役

    2026/03/12 11:00 記者翁靖祐／台北報導
    許男向中國進罩杯背心後躲避報驗，遭判拘役30日。（資料照）

    某服飾公司許姓負責人2025年2月向中國不詳廠商輸入了24件的罩杯背心，卻沒有向經濟部標準檢驗局報驗取得商品檢驗標識號碼，並委由進貨廠商在這些罩杯背心標籤上標示該公司2017年向標準檢驗局申請的標示號碼，再販售給服飾店。全案因該店被標準檢驗局抽查而曝光，台北地方法院近日審結此案，依照商品虛偽標記罪判處許姓負責人拘役30日，得易科罰金，可上訴。

    判決指出，許男明知向中國地區輸入「罩杯背心」須向標準檢驗局報驗，以取得商品檢驗標識號碼，但他仍在2025年2月向中國地區的不明廠商輸入24件的罩杯背心，並要求該不明廠商在標籤上標示2017年依規定報驗取得的檢驗標識號碼。

    在完成上述動作以後，許男將這24件罩杯背心販售給服飾店賺取費用，然而同年的5月12日，標準檢驗局對該服飾店進行抽查，發現這些罩杯背心竟未進行報驗，全案才曝光，並由標準檢驗局函送偵辦。

    台北地方法院認為，許男的販售的數量不多，屬輕微情節，且過去並無前科紀錄，最終依照商品虛偽標記罪判處其拘役30日，得易科罰金，可上訴，並沒收其犯罪所得。

