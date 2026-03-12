掐脖之恨變奪命血案！菲律賓籍船員酒後持刀捅死同鄉

兩名菲律賓船員靠泊高雄港時，因口角衝突引發命案。（資料照）

高雄港驚傳同鄉相殘命案！菲籍船員法加多（FAJARDO）與同鄉好友阿古斯丁（AGUSTIN）酒後口角，法加多不滿遭掐脖，竟持廚刀猛刺對方胸腹部導致重傷不治，法官依傷害致死罪判處法加多徒刑8年，執行完畢驅逐出境。

判決指出，去年1月18日凌晨4時許，法加多與同船友人阿古斯丁在停泊於高雄港77號碼頭的宿霧輪甲板上飲酒。兩人因口角發生肢體衝突，阿古斯丁伸手掐住法加多的脖子，法加多不甘受辱，抓起兩把長約35至40公分的廚刀回到甲板「討回公道」。

法加多持刀對阿古斯丁一陣猛刺，造成對方胸腹部兩處穿刺傷，深達10公分，甚至刺穿胃動脈與腸繫膜；雖然法加多行凶後見對方倒地後一度被嚇醒，趕緊上前幫忙止血並報警，但阿古斯丁經送醫急救兩天後，仍因傷重不治。

高雄地方法院審理時，辯護人主張法加多酒後辨識能力降低，且曾向船長坦承犯行，應適用「自首」減刑。但法官調查認為，商船當時停泊在高雄港，我國警力隨時可介入，船長並不具備海上司法地位，且員警到場時，是經由其他船員指認才鎖定法加多，法加多直到被詢問時才承認，不符合自首要件。

法官審酌，死者阿古斯丁正值33歲壯年，遠渡重洋工作卻慘死友人之手，讓家屬悲痛萬分，法加多雖然事後坦承犯行，並取得死者配偶諒解，表示不再追究，展現悔意，但法官認為他與阿古斯丁口角後反持刀報復，手段殘忍，考量其素行及被害家屬意見，量處8年徒刑，可上訴。

