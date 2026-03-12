濫倒水肥、廢油還偽造文書 父子檔被求刑10年、8年

台北市環保業者「大江衛生工程有限公司」，受託收取SOGO百貨等單位廢油及水肥後，違法濫倒廢油及水肥至垃圾車、排水溝等處。（資料照）

台北市環保業者「大江衛生工程有限公司」，受託收取SOGO百貨等單位廢油及水肥後，卻未依規定丟棄，反而違法濫倒廢油及水肥至垃圾車、排水溝等處，不法所得逾185萬元。台北地檢署今日偵結，認定公司實質負責人及登記負責人陳世富、陳彥彰父子及媳婦游瑛桂，涉犯廢棄物清理法等罪，分別求刑4到10年不等徒刑。

檢警調查，1981年成立的大江公司原領有丙級廢棄物清除許可證，依規定向業主抽取水肥後，應運至合法水肥處理場投肥處理。實際負責人陳世富卻因於2010年間，將水肥車內糞尿傾倒入社區地下污水處理口濫倒水肥，使社區瀰漫糞尿臭味，被民眾拍下檢舉，證照被廢止。

但陳世富實質掌控的第一工程行則於該年取得水肥及糞尿清理許可、2025年取得廢油混合物清理許可，公司由兒子掛名負責人。

大江公司則於2010年間與台塑汽車貨運公司簽約，負責2010年至2023年間的水肥清運。另於同年11月起，也負責明志科大水肥及廢油清理。

父子二人抽取台塑公司948.45噸水肥後，未清運至合格的水肥處理場違法傾倒或運至不收外縣市水肥的台北市汙水處理廠的迪化廠，並向台塑公司詐取清理費136萬6138元。而抽取明志科大的的廢油後，竟將油水抽至校內廢水槽排放，再把油漬瀝乾後，裝袋丟棄到一般垃圾車，水肥則違反濫倒或運至迪化廠。

陳姓父子二人，受託收取SOGO百貨廢油及水肥時，也以相同手法處理，將油漬瀝乾後裝貸丟至一般垃圾車，事後向SOGO百貨詐取49萬5000元。

期間，再由陳世富或媳婦游瑛桂偽造蓋有迪化廠印章的不實清除紀錄表，向受託公司請款詐取逾185萬元。

檢察官偵訊後認為，3人行為已涉犯加重詐欺、偽造文書罪及違反廢棄物清理法，將大江公司、負責人陳世富及兒子陳彥彰、媳婦游瑛桂3人起訴，並對大江公司求處罰金3百萬元；另對陳世富、陳彥彰父子二人各求刑10年、8年、游女4年。

