BMW撞斑馬線行人被PO網 新北警：若涉肇逃恐終身吊照

新北市板橋區一輛BMW駕駛10日經過社區路段，行經行人穿越線時，撞上一名正通過斑馬線的行人，左前車頭撞擊行人後，行人因疼痛退了幾步，揉揉遭撞腿部，後方駕駛目睹雙方離去而PO網，警方巡邏發現，過濾監視器及行車紀錄器，發現肇事車駕駛行近行人穿越道，未停讓行人先行通過，最高開罰6000元。

警方說，由於未接獲遭撞行人報案，暫無法以肇事逃逸偵辦，但若遭撞行人事後完成報案，將依照道路交通管理處罰條例第62調開罰，從影片分析遭撞行人受傷，肇逃最重將吊銷駕照，不得再考領。

據了解，這起車禍發生在10日上午9時許，一名行人行經三民路二段186巷斑馬線時，遭一部左轉往三民路二段正隆巷的黑色BMW轎車擦撞，行人遭撞後後退幾步，揉揉遭撞部位隨即步行離去，肇事駕駛也未下車關心。

後方目睹駕駛將全程PO網，稱「您們就這樣走了」，畫面一出引發網友關切。海山警分局員警事後網路巡邏發現，事發時，警方未接獲民眾報案，員警事後檢視行車紀錄器影像及路口監視器影像，發現該部自小客車駕駛行近行人穿越道，未停讓行人先行通過，爰依違反道路交通管理處罰條例第44條第2項職權舉發，處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。

警方透露，由於肇事駕駛、遭撞行人雙方均暫未報案，暫不會針對道交62條去掣單，但如果行人有現場報案的話，就會開單；警方說，由於62條處罰較重，警方受理較嚴謹，尤其該案看來可能造成受傷，駕駛恐將被吊銷駕照處分。

警方說，道路交通管理處罰條例第62條中，汽車駕駛人在肇事後的處理責任包括：若肇事無人受傷或死亡而未依規定處置，將處以新臺幣一千元以上三千元以下的罰鍰；若逃逸，則吊扣其駕駛執照一個月至三個月；若肇事致人受傷或死亡，駕駛人應立即採取救護措施並通知警察，違反者將處以新臺幣三千元以上九千元以下的罰鍰；若肇事後逃逸，將吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

