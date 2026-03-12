北港醉漢深夜狂踹鄰居門還嗆「想殺人」 住戶崩潰提告

北港一名男子趁著每次晚上酒醉後就到樓上住家門口，大聲嘶吼更狂踹狂拍鄰居家門，令住家不堪其擾決定提告。（圖由民眾提供）

雲林縣北港一名男子，趁著每次晚上酒醉後就到樓上住家門口，大聲嘶吼更狂踹狂拍鄰居家門，令住家不堪其擾。受害住戶更曾收到他「殺人」恐嚇，日前不堪其擾將醉漢誇張影片放上網路，並決定提告。北港警分局表示，已依民眾報案內容以恐嚇、強制罪嫌受理，交由雲林地檢署偵辦。

根據民眾提供監視器畫面，一名中年男子在走道上大喊「開門啦！」更是手腳併用朝著受害者住戶家門又拍又踹，聲音之大整個走廊都迴盪著他失控的喧嘩及拍打聲，民眾看了直呼「太嚇人」。

受害鄰居王小姐無奈表示，這名男子是樓下鄰居，常常因為家中簡單輕微地關門窗、洗澡，這種日常生活的細微聲音，會被這名男子藉故尋釁，連她叫瓦斯行送瓦斯，他也會走上樓騷擾、踹門。

王小姐說，這名男子曾報警請員警處理他所認為的「噪音擾民」案件，更誇張的是，還當著警察的面大力拍門，一邊揚言恐嚇「我真的很想殺人」，令他們心生畏懼，也不知該怎麼辦，多年來已被男子煩得幾近崩潰，決定提告不要讓這種擾民行為持續。

北港警分局表示，已依民眾報案內容以恐嚇及強制罪受理移送雲林地檢署偵辦，呼籲民眾遇到鄰里糾紛時，應保持理性，避免情緒性衝突。若是公寓大廈住戶，可依《公寓大廈管理條例》第16條請管委會協助制止。如有違法情事報案由警方處理，維護社區安寧與秩序。

