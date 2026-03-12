「雞蛋1顆1000元」一看就懂！晚班小蜜蜂搭便車 與早班販毒一起被抓

警方當街逮捕運販毒品的小蜜蜂。（警方提供）

台中市刑大網路巡邏時，發現社群平台有人暱稱「全王」販售「雞蛋1顆1000元、飲品1杯300元」，研判是販毒暗號，掌握時機南下高雄埋伏，當場包夾逮捕19歲林姓男子與18歲宋姓男子，兩人年紀輕輕卻淪為販毒集團「小蜜蜂」，其中宋男原只是下班搭順風車回家，沒想到被一併查獲，而全案也在近日偵結起訴。

經查，林男去年7月透過朋友介紹加入販毒集團，負責外送毒品，並在網路以日常商品作為掩護兜售毒品，例如以「雞蛋」與「飲品」作為暗號，試圖躲避警方查緝，台中市刑大偵一隊掌握情資後，佯裝買家與林男聯繫，並約在高雄市楠梓區德中路附近交易。

當林男駕車抵達面交地點時，警方出動兩輛偵防車前後包夾，表明身分後立即將人壓制，在林男身上及車內查獲第三級毒品愷他命56包、毒品咖啡包20包及手機4支，毒品市值約25萬元。

警方原以為只有林男一名運販毒小蜜蜂，沒想到車上還有另1名宋姓男子，進一步了解後才發現，宋男同樣是販毒集團成員，負責晚班外送毒品，當天他已經下班，將工作交接給林男後，搭林男順風車準備回家，途中林男順便前往交易毒品，宋男便陪同前往，結果正好遇上警方埋伏行動，兩人當場一起落網。

警方指出，販毒集團近年常利用年輕人擔任「小蜜蜂」外送毒品，並以動漫角色或卡通圖案包裝毒品咖啡包，降低青少年戒心，警詢後依毒品罪嫌移送法辦，全案近日也由橋頭地檢署偵結並提起公訴。

警方查扣的毒品。（警方提供）

