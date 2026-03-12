3曳引車清晨連環撞！台2線東北角鼻頭段1死2傷

1輛滿載廢鐵的曳引車，今天清晨4時行經事故台2線濱海公路83.1公里鼻頭路段時，失控側翻，駕駛送醫後傷重不治。（記者林嘉東翻攝）

新北市瑞芳區台2線濱海公路83.1公里鼻頭路段，今天（12日）清晨4時許發生3輛大型曳引車連環事故。1輛滿載廢鐵的曳引車行經事故路段時，失控側翻，廢鐵散落一地，對向2輛曳引車煞停不及先後迎面撞上；該起事故共造成1死2傷。警方獲報到場排除事故，截至上午8時許，僅能維持單線雙向通行。

警方調查，事故當時，一輛滿載廢鐵的貨運曳引車，由基隆開往宜蘭方向，行經事故路段時，不明原因失控駛入對向車道後側翻，車斗內廢鐵散落一地。由於事發突然，對向、由宜蘭開往基隆，45歲吳姓男子駕駛的曳引車不及反應，迎面撞上；吳男後方，另一輛由41歲徐姓男子駕駛的曳引車，試圖煞車仍因煞停距離過短，追撞吳男的曳引車。

由於事故現場散落大量廢鐵，3輛曳引車占據2線車道，造成濱海公路交通大打結，往來車輛只能緩慢通行，在警方疏導下，維持單線雙向通車。

事故後，載運廢鐵的貨運曳引車駕駛、吳姓駕駛與副駕駛座謝姓女子等3人一度受困車內；經消防隊員全力搶救，清晨5時許，救出吳、謝2人時，手、腳等多處擦挫傷，但意識均清楚；最後救出載運廢鐵的曳引車駕駛時，已無心跳呼吸，送醫後傷重不治；徐姓曳引車駕駛則未受困、也未受傷；至於整起事故原因仍有待警方調查釐清。

警方呼籲，台2線濱海公路大型車輛往來頻繁，清晨視線較差，駕駛人務必注意車速與行車距離，確保用路安全。

滿載廢鐵的曳引車今天清晨4時行經台2線濱海公路83.1公里鼻頭路段時翻覆，車上廢鐵散落一地，警方獲報到場排除事故，截至上午8時許，僅能維持單線雙向通行。（記者林嘉東翻攝）

