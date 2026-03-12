匯人民幣買韓團票 22歲女衝銀行險遭假代購詐財

22歲馬姓女子為了購買韓國偶像團體的演唱會門票，前日欲前往銀行匯款人民幣1萬500元（約折合新台幣4萬5000元）至中國境外帳戶。（記者鄭景議翻攝）

22歲馬姓女子為了購買韓國偶像團體的演唱會門票，前日欲前往銀行匯款中國帳戶人民幣1萬500元（約折合新台幣4萬5000元）。台北市警局大安分局敦化南路派出所員警獲報到場關懷，發現馬女僅透過朋友介紹便要進行跨境匯款，且對代購人員身分一無所知，隨即以真實案例點醒馬女，成功攔阻這起「假代購真詐財」案件。

大安分局調查，22歲馬姓女子前日下午前往轄內一家銀行櫃檯，向行員表示要匯款人民幣1萬500元。由於匯款金額不小且是匯往中國大陸的個人帳戶，行員詢問匯款用途時，馬女雖表示是買票，但對於交易保障機制卻支吾其詞，行員察覺有異，立即通報警方派員協助查證。

敦化南路派出所員警抵達現場後，馬女向警方解釋，她係透過友人介紹認識一名自稱能代購熱門韓國偶像團體演唱會門票的「中間人」。對方要求她先行匯款至指定的中國帳戶，雙方再約定於韓國面交實體門票。然而，當員警詢問該中間人的聯絡方式、真實姓名及是否有過往成交紀錄時，馬女卻表示全然不知，僅憑朋友一句話就準備匯出辛苦積蓄。

員警與行員當場向馬女分析，近期熱門演唱會門票一票難求，詐騙集團常利用社群平台或友人介紹作為掩護，以「代購」或「有內部票」為誘因，要求被害人進行缺乏保障的跨境轉帳。警方強調，一旦款項匯往境外，追回的可能性極低。馬女聽完警方的專業說明，回神意識到這場跨國面交充滿風險，當場決定取消匯款念頭，保住了4萬多台幣。

大安分局呼籲，民眾購買演唱會門票應循官方售票平台或正式授權管道，切勿輕信網路或社群平台上來路不明的代購資訊，尤其涉及跨境匯款時更應提高警覺。警方提醒，若遇可疑情形，應立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，共同防範詐騙案件發生，守護財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

