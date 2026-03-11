3/11 今彩539頭獎開2注！800萬獎落台中、屏東

3月11日開獎的今彩539頭獎開出2注，獎落屏東、台中。（本報合成）

3月11日開獎的今彩539頭獎開出2注，由台中市西屯區福星路472號1樓的「福星財神彩券行」及屏東縣內埔鄉龍潭村昭勝路195號的「福德發彩券行」開出。

第115000063期今彩539中獎號碼為「05、15、26、37、38」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共251注中獎，每注可得2萬元；參獎共8381注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬3081注中獎，每注可得50元。

第115000063期39樂合彩中獎號碼為「05、15、26、37、38」。四合共開出4注，每注可得21萬2500元；三合共238注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1600注中獎，每注可得1125元。

第115000063期3星彩中獎號碼為「436」。壹獎共68注中獎，每注可得5000元。

第115000063期4星彩中獎號碼為「1028」。壹獎共84注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩等中獎號碼。（擷取自台彩官網）

