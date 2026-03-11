誘騙少女多P影片上傳「色淫師」 嘉義4惡男判4年半至5年半

嘉義陳姓男子等人勸誘少女進行性交易。示意圖。（資料照）

嘉義陳姓男子誘騙1名未滿14歲少女A女，媒介給友人另名陳男、鄭男及詹男進行性交，他更成立Telegram「色淫師」群組，唆使3名友人與少女進行多人性交，拍攝過程上傳供他觀看；此案因警方偵辦另案，在陳男等人被查扣的硬碟及手機發現影像，經檢警調查起訴，嘉義地方法院日前依犯對未滿14歲女子性交、兒童及少年性剝削防制條例等罪，分別判處4人4年6月至5年6月不等有期徒刑。

判決書指出，陳姓男子2023年8月透過交友軟體「檸檬」結識少女A女，並介紹給3名友人，陳、鄭2人先後在汽車旅館與A女性交，後來陳男又向A女說，若願意與另外2名友人性交並拍攝影像，就有錢可拿。

陳男成立「色淫師」群組，唆使友人將與A女性交過程攝影上傳，供他觀看；曾在A女就讀學校附近車上拍攝舔胸等猥褻行為，以及A女於野外裸體影像，並曾在汽車旅館進行「3人行」及「4人行」，過程都錄影上傳群組，3名友人則各出2000元共6000元給A女的悠遊卡儲值，作為代價。偵訊時，4人坦承犯案，然而均稱沒有違反被害人的意願。

法官認為，被告4人明知被害人為未滿14歲女子，正處於身心與人格發展之重要階段，竟對其本案犯行，顯然缺乏保護少年正常成長權益意識，嚴重危害被害人身心發展，造成就學階段被害人心理、生理發育重大戕害、扭曲正常性觀念及價值，所為惡性重大，均應予嚴厲譴責，將智識程度較低、家庭支持系統較為弱勢之被害人，當作其等逞洩性慾對象，犯罪動機、行為，為社會道德、法理所不容，考量2名陳男及鄭男均有另案審理中或尚未確定，被告4人均不先行合併定應執行刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

