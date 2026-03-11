為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    問友「撿屍有罪？」醉女上錯車被載往摩鐵 他不聽勸阻性侵確定坐牢

    2026/03/11 21:55 記者鮑建信／高雄報導
    劉男撿屍酒醉女，又不聽友人勸阻性侵，被法院判囚定讞，即將入監執行。（情境照）

    高市劉姓駕駛見酒醉女子誤搭上車，竟載往摩鐵，又拒絕友人勸阻加以性侵，事後雖賠償和解，女方並替他求處緩刑，仍被法院依妨害性自主罪，判處3年1月定讞。

    警方調查，2024年4月26日晚上，被害人A女因不勝酒力，在苓雅區新盛街附近呼叫白牌計程車前來，卻因酒醉誤搭暫停附近的被告劉男私人轎車，他認為天外飛來艷福，載往汽車旅館，趁她意識不清，涉嫌性侵得逞。

    A女醒來後驚覺身體異狀，向苓雅分局報案，員警傳喚劉男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌強制性交罪，移送高雄地檢署偵查、起訴，並被地院依乘機性交罪，判處有期徒刑3年4月。劉男上訴指出，他不是預謀犯罪，也與隨機惡性重大慣犯有別，犯後共賠償19萬元和解，A女並同意予以緩刑，希望能夠給他自新機會。

    高雄高分院調查，劉男性侵前曾詢問友人撿屍有罪嗎？又不聽對方勸他將A女送往派出所，恣意妄為，雖從輕改判3年1月，但不宜宣告緩刑，他再上訴最高法院被駁回，檢方將通知他到案服刑。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

