問友「撿屍有罪？」醉女上錯車被載往摩鐵 他不聽勸阻性侵確定坐牢

劉男撿屍酒醉女，又不聽友人勸阻性侵，被法院判囚定讞，即將入監執行。（情境照）

高市劉姓駕駛見酒醉女子誤搭上車，竟載往摩鐵，又拒絕友人勸阻加以性侵，事後雖賠償和解，女方並替他求處緩刑，仍被法院依妨害性自主罪，判處3年1月定讞。

警方調查，2024年4月26日晚上，被害人A女因不勝酒力，在苓雅區新盛街附近呼叫白牌計程車前來，卻因酒醉誤搭暫停附近的被告劉男私人轎車，他認為天外飛來艷福，載往汽車旅館，趁她意識不清，涉嫌性侵得逞。

請繼續往下閱讀...

A女醒來後驚覺身體異狀，向苓雅分局報案，員警傳喚劉男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌強制性交罪，移送高雄地檢署偵查、起訴，並被地院依乘機性交罪，判處有期徒刑3年4月。劉男上訴指出，他不是預謀犯罪，也與隨機惡性重大慣犯有別，犯後共賠償19萬元和解，A女並同意予以緩刑，希望能夠給他自新機會。

高雄高分院調查，劉男性侵前曾詢問友人撿屍有罪嗎？又不聽對方勸他將A女送往派出所，恣意妄為，雖從輕改判3年1月，但不宜宣告緩刑，他再上訴最高法院被駁回，檢方將通知他到案服刑。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法