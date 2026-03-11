王貴鋒涉公款租豪車招待所 證人稱為吸引高端客戶

台中商業銀行前董事長王貴鋒涉以公務名義租豪車、招待所，導致公司受損逾新台幣11億元遭起訴。王貴鋒11日現身新北地方法院出庭。（中央社）

台中商業銀行前董事長王貴鋒涉花11億元公款租豪車、招待所遭起訴。時任台中銀保經總經理王煥德的遺孀今天證稱，設立豪華招待所、租飛機是先生生前所規劃，目的是為吸引高端客戶。

新北地檢署查出，身兼前台中銀保險經紀人董事長的王貴鋒等人104年起涉以公務名義租用豪車、飛機，以及承租豪宅當招待所等，導致公司受損逾新台幣11億元。2024年檢方依涉犯銀行法、證券交易法等罪起訴7人，其中對王貴鋒從重求刑15年、併科罰金5億。

新北地方法院今天開庭，傳喚前台中銀保經總經理王煥德的遺孀杜女，以及同案被告台中銀保經董事長賴麗姿、極緻租賃公司負責人周哲男到庭作證。

杜女證稱，先生生前認為若只用銀行資金當命脈，公司會被掐住無法施展，因此積極尋找開源方法，包括嘗試在苗栗苑裡、台南擴點，但都失敗作收。之後王煥德計畫再赴台北拓展市場，想承租可居住兼辦公的處所，後來因生病便找業務強將賴麗姿接手，並說服她可將在台北讀書的女兒接到該處一起住。

杜女說，王煥德也積極開發高端市場，當時他提議要在台北設招待所，因他認為高端客戶不會走進銀行，需設立具隱密性的招待所，欲斥資4、5千萬元裝潢，同時打算提供私人飛機載送做健檢、緊急醫療服務，藉此吸引高端客戶。

周哲男則稱，台中銀是他們眾多客戶之一，當時是王煥德主動聯繫他，希望藉由贊助提高曝光率，後續租賃豪車等業務都由同事負責。他強調，和王貴鋒私下無交集，偶爾王貴鋒會隨口詢問他超跑車款的意見，他也從未接觸過賴麗姿。

