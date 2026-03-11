為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    網路女友「沒錢葬父」博同情 彰化癡情男險被騙3萬

    2026/03/11 20:41 記者湯世名／彰化報導
    癡情男要匯3萬元給網路女友，被員警與行員聯手阻攔。（警方提供）

    彰化市1名男子在網路上認識1名女網友，男子迅速沉入愛河，不料雙方才認識不到1個月，對方即稱父親過世急需金錢處理後事，並要求將款項存入其「表哥」的帳戶，這名癡情男不疑有他，趕赴銀行欲將3萬元匯入他人帳戶，所幸行員發現有異向警方通報。男子經由警方宣導才發現是詐騙集團假交友真詐財，及時阻止匯款，男子直呼詐騙真是無孔不入。

    彰化警分局民族路派出所警員陳易廷、劉祐丞於日前中午12時許，擔服勤區查察勤務時，接獲彰化市某銀行通報，稱1名男子欲臨櫃將3萬元現金存入他人帳戶，匯款用途說詞前後略有出入，需警方到場協助。

    員警到場了解，該名男子表示，透過網路結識一名女網友，雙方僅以通訊軟體聯繫，但在雙方認識不到1個月之際，對方卻突然表示父親過世、急需3萬元處理後事，並要求存入其「表哥」的帳戶；警方聽了之後立即說「這是愛情詐騙」，員警指出，此為典型假交友真詐財手法，詐騙集團常利用感情關係與同情心博取信任，緊接著進行詐騙。經警方詳細解說後，男子恍然大悟，當場打消匯款念頭，成功守住3萬元積蓄，直呼差點被騙。

