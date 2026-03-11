為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台女涉3度下藥毒害澳洲男！受害父懷疑楊女罹病 「渴望被人依賴」

    2026/03/11 20:23 記者翁靖祐／台北報導
    蕭雷父親下午出庭作證。（記者翁靖祐攝）

    蕭雷父親下午出庭作證。（記者翁靖祐攝）

    來台擔任交換生的澳洲男子蕭雷（Alex Shorey）疑遭前女友楊錦屏3度下老鼠藥險身亡。台北地方法院今（11）日開庭審理，蕭父證稱，楊女幾乎一手包辦了蕭雷的住院生活包括餵藥。此外，蕭父曾在手機裡搜尋「disorder imposed on another（孟喬森症候群）」一詞，沒想到楊女也在電腦中搜尋過一樣的病症，他質疑楊女恐有他的信箱密碼，而該病的症狀便是，會想要讓他照顧的人生病，對其產生更高的依賴性。

    蕭父證稱，在他和蕭母抵達台灣以後，便居住在楊錦屏的租屋處，當時他曾表明應該要住在外面，但楊女很慷慨，願意讓他們住在此處，當時他以為楊女是很好的人，所以他們在蕭雷住院以前的飲食，大多由楊女負責準備。

    蕭父說，住在楊錦屏家期間，他曾在抽屜中看過「脈優」這款藥。當時看到脈優時，並沒有將其與蕭雷的症狀聯想在一起，而是覺得原來台灣也有在用這款藥，而這款藥也是當時起訴書指出楊女涉嫌在蕭雷飲食中混入的藥物。

    楊的律師詢問，蕭雷在住院以後主要負責由誰照顧，蕭父表示，楊女大多會說自己可以負責照顧，因此幾乎全程由她負責，在她的堅持下，連夜間的照顧都由她一手包辦，而在普通病房的飲食也幾乎由她負責處理，甚至連餵藥都需經過她協助。蕭父也說，當時蕭雷要進加護病房時，楊錦屏有拿一份拒絕入住同意書給他，但他嚴正表明不要這份，因為他希望蕭雷可以住進加護病房治療。

    弔詭的是，楊女辯護律師詢問蕭父，是否曾用楊女住家的電腦搜尋過「disorder imposed on another（孟喬森症候群）」，蕭父聽聞以後解釋，表示他是用自己的手機查，但不知道為何楊女的電腦也會有一樣的搜尋紀錄，質疑楊女恐怕知道他的信箱密碼。蕭父解釋，這種病的症狀是希望使他照顧的人生病，並能夠對其產生依賴。

