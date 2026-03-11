台南永康7間鐵皮厝陷火海 機車行夫妻身亡

永康區二王路鐵皮厝發生火警，迅速延燒。（民眾提供）

永康區二王路鐵皮厝發生火警，延燒迅速，烈焰不斷竄出。（民眾提供）

首次上稿 19:23

更新時間 20:24（機車行夫妻身亡）

台南永康區二王路今天晚間發生火警，現場為連棟鐵皮厝，因延燒迅速，共7間受災，初步回報有1對夫婦受困，消防隊全力灌救，控制火勢後，入內搜尋，陸續發現2人遺體，為機車行的老闆、老闆娘。

南市消防局晚間6點19分18受理報案，永康區二王的1層樓建物發生火警，有人受困，已派遣25車、54員，以及1架無人機趕往搶救。

起火處為機車行，因此爆炸聲不斷，已延燒7間鐵皮厝，烈焰不斷竄出，消防隊全力搶救；而對面的的幼兒園也完成小朋友疏散。

晚間6點51分，消防隊員控制火勢，進入搜救，不久在門口附近，先發現1名男性，但已無生命跡象。

晚間7點4分，火勢完全撲滅，消防隊繼續搜救受困人員，再發現老闆娘遺體，起火原因調查中。

據了解，受困的是起火處機車行業者夫婦，老闆娘因開刀臥床，外籍看護指出，當時正在睡覺，突然被老闆叫醒，情況危急，希望她一起幫忙拉老闆娘出去，但現場火勢很大，又找不到輪椅，最後老闆也沒有逃出來。

警方也證實，今年2月曾有男子開著轎車行經，因為毒駕，一時恍神，與其他車輛擦撞後，再衝入今天發生火警的連棟鐵皮厝。

永康區二王路鐵皮厝發生火警，迅速延燒，消防隊全力搶救。（民眾提供）

火勢控制後，消防隊員入內搜救。（記者吳俊鋒攝）

