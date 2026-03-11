遭3度毒害澳男一家3口來台作證 律師：已向法院聲請旅費補助

蕭雷的律師陳亮廷接受媒體訪問，他說，目前蕭雷身體恢復狀況良好，目前也有對楊女提出民事求償，另外關於作證的來回機票及住宿費用，也已經向法院聲請補助。（記者翁靖祐攝）

來台擔任交換生的澳洲男子蕭雷（Alex Shorey）疑似被台灣女子楊錦屏3度下老鼠藥，導致其幾乎命懸一線，如今已康復。台北地方法院今（11）日開庭審理此案，下午部分由蕭雷的父母出庭作證，合議庭採隔離訊問進行。庭畢，蕭雷的律師陳亮廷接受媒體訪問，他說，目前蕭雷身體恢復狀況良好，目前也有對楊女提出民事求償，另外關於蕭雷與父母作證的來回機票及住宿費用，也已經向法院聲請補助。

陳亮廷說，案情部分不能透露，他覺得本案過程中有些誤會，因為父母親很擔心，剛開始起訴的時候，對於我們的台灣的小吃有誤會，這個事情很遺憾，代表他們向社會大眾致歉。他說，蕭雷一家對於能夠再回到台灣很開心，今天把該做的都完成，其餘的就交給檢方和法院做最後的審理。

關於蕭雷的身體狀況，陳亮廷說明，他最初回到澳洲時，的確因為藥物反應比較麻煩、嚴重一點，在回去澳洲幾天後有改善，但毒性存留還是持續很長一段時間，不過「目前來講已經算滿OK了」。

針對量刑部分，律師陳亮廷解釋，蕭雷希望法官可以處以適當的量刑，不希望這種事情再次發生，蕭雷和他的父母對此感到震驚，沒想到來這邊讀書會發生這樣的事情。他說，目前有對被告楊錦屏提出民事求償，但求償金額還需要視訴訟的進展而定。

關於這次蕭雷和父母來台作證的機票和住宿費用，陳亮廷說，會聲請證人的補助費用，就看法院如何處理；而今日庭畢所領只是一般530元的證人差旅費。關於機票和住宿的費用是多少，他則說「不清楚也不好說」。

