    首頁 > 社會

    賣舊中央黨部遭追11.3億 國民黨勝訴定讞全部免繳

    2026/03/11 18:23 記者楊心慧／台北報導
    國民黨出售位於中山南路11號的舊中央黨部，被不當黨產處理委員會追徵11.3億餘元，最高行政法院今駁回上訴，國民黨勝訴、免繳11.3億餘元。（資料照）

    國民黨出售位於中山南路11號的舊中央黨部，被不當黨產處理委員會追徵11.3億餘元，最高行政法院今駁回上訴，國民黨勝訴、免繳11.3億餘元。（資料照）

    不當黨產處理委員會2018年指國民黨舊中央黨部大樓是不當黨產，並以該建物已依23億餘元賣給張榮發基金會為理由，向國民黨追徵11.3億餘元。台北高等行政法院更一審判國民黨勝訴，撤銷黨產會追徵的原處分。案經上訴，最高行政法院今判上訴駁回，國民黨勝訴、免繳11.3億餘元，全案定讞。

    黨產會2018年7月依黨產條例認定，國民黨位於台北市中正區中山南路11號的舊中央黨部土地與建物屬不當黨產，因土地已出售給張榮發基金會、建物也改建為辦公大樓，決定向國民黨追徵11.3億餘元。國民黨不服提起行政訴訟。

    北高行一審2021年認定，國民黨取得舊中央黨部大樓的過程，從借用、租賃到承購，多與當時國有財產法規不符，即使形式合法，仍屬將國家資產累積為黨產，符合黨產條例「不當取得財產」要件，判國民黨敗訴。但最高行政法院2023年將判決廢棄發回。

    北高行更一審於2024年8月判決指，國民黨於1990年承購土地與建物，1998年重建為舊中央黨部大樓，2006年再以23億餘元出售給張榮發基金會，並在黨產條例施行後依法申報財產。

    更一審認為，當時承購價格係依國有土地地價區段加成標準、公告現值及稅捐機關查估價格計算，並未顯著低於合理對價，而黨產會也未具體說明何以認定屬「顯不相當對價」，因此判國民黨勝訴，撤銷追徵11.3億餘元的處分，可上訴。

    案經上訴，最高行政法院審理認為，該土地與建物早在黨產條例公布前即已轉售，且政黨取得時係依當時國有財產出售規定，以公告現值加成等方式支付對價，並非無償或以顯不相當價格取得，也未違反申報義務，難認屬不當黨產，原審撤銷處分並無不當，判決駁回上訴確定。

