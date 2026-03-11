台女疑3度老鼠藥下毒澳洲男！前夫離奇身亡 高大成揭骨灰仍可驗毒

高大成認為，檢警對堅持不解剖的案子應特別注意，應採血驗尿是否毒物反應，僅剩的骨灰也可查有無砷殘留。（記者蔡淑媛攝）

澳洲籍交換生蕭雷（Alex Shorey）被前女楊錦屏3度以老鼠藥下毒，險些喪命，楊女被依殺人未遂罪起訴，警方發現楊女的英國籍丈夫死前曾腹痛、血尿就醫，懷疑遭到下毒。不過遺體已經火化無法驗出是否被下毒，因罪證不足不起訴處分，對此，法醫高大成認為，重金屬砷可能未火化掉，對於僅剩骨灰可能殘存砷，仍可做檢驗。

蕭雷在2023年間因休克送醫，查出是同居女友楊錦屏蓄意下毒，楊女被依殺人未遂罪起訴，他今天跨海回台到法院出庭作證；而楊女前夫的弟弟過去來台尋找失聯的哥哥，發現哥哥2022年12月間兩次出現血尿、胃痛及腹痛等症狀就醫，隔年1月2日失去呼吸心跳送醫不治，家屬要求不要解剖、司法相驗，行政相驗後遺體2週後進行火化。

高大成表示，下毒害人有的會用砒霜（砷）、農藥或老鼠藥，砒霜有蒜頭味，遇過嫌犯將砒霜混入蒜頭雞湯下毒，重金屬中毒症狀為腹痛、血尿，而老鼠藥要吃到一定的量才會死亡，一開始沒有症狀，因此要多次下毒，造成慢性中毒死亡。

高大成說，過去遇過一名50歲婦人以砒霜連續下毒3任丈夫，詐領保險金，前兩任丈夫都死亡，再以蒜頭雞湯放砒霜毒害第3任丈夫，由於中毒身亡大約要3至7天，還特意說要外出露營，後來回家發現丈夫被送醫救回一命，醫院也發現丈夫血液中含砷量高被發現犯行，但前2任丈夫則因已經遺體已經火化，無法證明下毒殺害。

