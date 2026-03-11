為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    涉包庇冒名「以工代賑」 北市公園處技士遭檢廉搜索約談

    2026/03/11 19:07 記者劉詠韻／台北報導
    長年從事公園清掃工作的北市陳姓代賑工，因資格遭註銷，涉嫌冒用朋友周姓女子（圖中）身分申請「以工代賑」。（記者劉詠韻攝）

    長年從事公園清掃工作的北市陳姓代賑工，因資格遭註銷，涉嫌冒用朋友周姓女子（圖中）身分申請「以工代賑」。（記者劉詠韻攝）

    長年從事公園清掃工作的北市陳姓代賑工，因資格遭註銷，涉嫌冒用朋友周姓女子身分申請「以工代賑」，北市府公園處陳姓女技士疑知情仍讓其通過審查。台北地檢署今指揮法務部廉政署搜索陳姓技士、陳姓代賑工及周女3人住居所及辦公場所共5處，晚間將移送北檢複訊，全案將朝貪污、圖利、刑法偽造文書罪等方向偵辦。

    檢廉調查，陳姓代賑工自2011年起在北市工務局公園路燈工程管理處從事清掃工作，每月領取臨時工薪水，長達11年，不過，陳女因資格屆滿被註銷，疑為持續領取薪水，冒用周女名義申請「以工代賑」，經審查符合資格後，仍照常至指定公園清掃維護環境。

    陳女自2022年迄今每月薪資約1萬多元，3年多來累計約60萬元，而公園處陳姓女技士則疑似知情，卻仍讓她通過審查。據了解，陳女家境清寒，疑似為維持生計而採取此行為。

    根據2017年修正「台北市市民以工代賑輔導自治條例」，設籍台北市、具低收入戶或中低收入戶資格且16歲以上未滿65歲，且能勝任需用機關工作的市民，得申請以工代賑。

    該修正條例涵蓋，臨時工工作範圍包括協助公共空間及市府所屬機關環境清潔維護、簡易行政庶務工作、協助弱勢市民照顧及其他臨時性工作；每日工時以4小時、每月工作日以22日為原則，每月薪資及獎勵金總額不得超過基本工資。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播