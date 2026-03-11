涉包庇冒名「以工代賑」 北市公園處技士遭檢廉搜索約談

長年從事公園清掃工作的北市陳姓代賑工，因資格遭註銷，涉嫌冒用朋友周姓女子（圖中）身分申請「以工代賑」。（記者劉詠韻攝）

長年從事公園清掃工作的北市陳姓代賑工，因資格遭註銷，涉嫌冒用朋友周姓女子身分申請「以工代賑」，北市府公園處陳姓女技士疑知情仍讓其通過審查。台北地檢署今指揮法務部廉政署搜索陳姓技士、陳姓代賑工及周女3人住居所及辦公場所共5處，晚間將移送北檢複訊，全案將朝貪污、圖利、刑法偽造文書罪等方向偵辦。

檢廉調查，陳姓代賑工自2011年起在北市工務局公園路燈工程管理處從事清掃工作，每月領取臨時工薪水，長達11年，不過，陳女因資格屆滿被註銷，疑為持續領取薪水，冒用周女名義申請「以工代賑」，經審查符合資格後，仍照常至指定公園清掃維護環境。

陳女自2022年迄今每月薪資約1萬多元，3年多來累計約60萬元，而公園處陳姓女技士則疑似知情，卻仍讓她通過審查。據了解，陳女家境清寒，疑似為維持生計而採取此行為。

根據2017年修正「台北市市民以工代賑輔導自治條例」，設籍台北市、具低收入戶或中低收入戶資格且16歲以上未滿65歲，且能勝任需用機關工作的市民，得申請以工代賑。

該修正條例涵蓋，臨時工工作範圍包括協助公共空間及市府所屬機關環境清潔維護、簡易行政庶務工作、協助弱勢市民照顧及其他臨時性工作；每日工時以4小時、每月工作日以22日為原則，每月薪資及獎勵金總額不得超過基本工資。

