單車阿北不爽被叭怒擋客運 還抄車鎖砸頭打前議員金介壽

新北市中和區前天（9日）下午4點左右發生行車糾紛，腳踏車騎士楊姓男子疑不滿被鄭姓客運司機按喇叭，阻擋客運去路，爆發爭執，乘客、前新北市議員金介壽勸阻並移車，引起楊男不滿，持車鎖攻擊，造成金介壽頭部多處擦挫傷。金介壽、鄭姓司機已對楊男提告，警方將通知他到案說明。

中和警分局調查，大有巴士客運64歲鄭姓司機當天從桃園機場載旅客回新北，從國道3號下中和交流道右轉中正路時，靠右讓乘客下車，按喇叭提醒46歲楊姓腳踏車騎士，楊男直接將車橫倒在地，阻擋客運去路。

鄭男下車與楊男發生口角，而乘客前議員金介壽下車調解，移開腳踏車移開，楊男暴怒推倒金介壽，雙方爆發拉扯，楊男持車鎖攻擊金介壽頭部，造成他頭部擦挫傷。

警方獲報到場時，雙方已被隔開，警方抄錄3人資料、告知相關法律權益；鄭姓客運司機、金介壽事後分別對楊男提出強制及傷害告訴，後續將通知楊男到案說明。

