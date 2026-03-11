澳洲僑民北橫夜騎遇7度低溫困明池山區 警伸援手助脫困

旅居澳洲楊姓男子（右）返國渡假騎單車挑戰北橫受困明池山區，明池派出所警員楊世逢協助脫困。（圖由警方提供）

旅居澳洲的34歲楊姓男子，返國休假期間挑戰單車橫越台7線北橫公路，騎到北橫至高點宜蘭縣明池路段時已經入夜，山區氣溫降到攝氏7度，因體力透支，加上身體不適，遂向警方求助，明池派出所警員楊世逢及時伸出援手，代為安排住宿協助脫困，警方暖心之舉讓他深受感動。

三星警分局今天（11日）指出，明池派出所警員楊世逢9日晚間接獲楊姓騎士到所求助，楊男說，他從澳洲返國，利用休假騎單車上北橫，當天從桃園市上山，不料，騎到明池路段時天色變暗，當地沒有路燈，山區氣溫降到7度，長時間騎乘體力透支，身體不適，無法再繼續前行。

請繼續往下閱讀...

楊姓騎士說，由於明池山莊暫停營業無法投宿，附近沒有其他地方可以過夜，請求警方協助，楊世逢見楊男相當疲憊，便提供熱水及餅乾給他補充體力，隨後駕駛巡邏車載到英士派出所轄區的英仕山莊安排住宿，助他度過難關。

三星警分局表示，山區氣候多變，夜間溫度驟降，從事登山或騎自行車等戶外活動，應事先做好保暖與安全規劃，確保旅程平安。

明池派出所警員楊世逢（右）駕駛巡邏車載著楊姓騎士下山投宿。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法