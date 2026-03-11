苗栗縣警局30幹部人事調動 甫破大湖草莓詐騙案偵查隊長升官

苗栗縣警察局今（11）日發布30名幹部人事調整，13日到任新職，警察局表示，尊重員警意願，並適才適任。（資料照）

苗栗縣警察局今（11）日發布30名幹部人事調整，13日到任新職，警察局說，尊重員警意願，並適才適任。其中，大湖警分局偵查隊長胡敦棣甫於月初偵破台中盤商詐騙大湖莓農近300萬元案，陞任刑警大隊副大隊長。

這波人事案，還有警察局公共關係科支援後勤科秘書黃見達，調任後勤科秘書；婦幼警察隊副隊長曾意芳，調任公關科局員；少年警察隊副隊長楊玟君，調任婦幼隊副隊長；通霄分局偵查隊隊長曾冠喜，陞任少年隊副隊長；頭份分局第一組組長劉熙民，陞任保安科局員。

國道公路警察局督察員吳志豪，調任秘書科秘書；頭份分局偵查隊隊長魯竟成，調任頭份分局第一組組長；刑大第三隊隊長薛宇宏，調任頭份分局偵查隊長；苗栗分局偵查隊長林文元，調任刑大偵三隊長；督察科風紀股股長賈立任，調任苗栗分局偵查隊長；督察科督察員涂家豪，調任督察科風紀股股長。

頭份分局警務員兼副隊長黃漢龍，調任刑大警務員，代理通霄分局偵查隊長；刑大警務員廖國榮，調任頭份分局警務員兼副隊長；大湖分局警務員兼副隊長張易勝，調任大湖分局偵查隊隊長；刑大警務員劉峰安，調任大湖分局警務員兼副隊長。

頭份分局頭份派出所警務員兼所長陳冠廷，調任刑大警務員；頭份分局斗坪派出所警務員兼所長古雲泉，調任頭份派出所警務員兼所長；民防管制中心警務員劉啟威，調任頭份分局斗坪派出所警務員兼所長；頭份分局第二組警務員李孟勳，調任尖山派出所警務員兼所長；頭份分局第二組組長林誠堯，調任苗栗分局第二組組長；督察科督察員楊守仁，調任頭份分局第二組組長；勤務指揮中心警務員余兆城，調任大湖分局第三組組長。

