台中萬春宮徵臨演爽領2100？ 廟方急澄清：是詐騙！

台中市中區知名萬春宮。（民眾提供）

有民眾在社群平台貼出訊息，稱將在台中知名萬春宮拍攝歷史短劇，招募臨時演員，拍攝時間為4月25日上午9點到下午2點，酬勞2100元，貼文一出立刻吸引不少網友關注，不過警方與廟方查證後發現，整起「徵臨演」活動根本不存在，提醒大家小心詐騙。

貼文指出，本次為歷史題材短劇拍攝，場景設定為早期廟宇日常生活畫面，臨演需配合劇組安排，進行廟埕走動、參拜祈福、與其他角色簡單互動等畫面拍攝，呈現過去年代廟宇周邊的生活樣貌，以自然表情與動作為主，不需誇張演出，主要協助營造真實的歷史氛圍。

訊息在網路流傳後，有人開玩笑留「只要拜拜就有2100，我可以演很虔誠」、「廟口散步領薪水感覺不錯」，甚至有人說「我可以演賣香腸的」，但也有網友察覺不對勁，質疑「怎麼沒有劇組名稱？」、「拍戲通常會公告公司吧」，提醒大家不要急著留下資料。

對此，除萬春宮今天緊急澄清並無接受到此活動訊息，轄區第一分局也表示，目前尚未有人因此報案受害，而該貼文雖已下架仍提醒民眾，切勿於網路上隨意點擊不明連結，或提供個人資料給不明人士，更不要將自己的銀行帳號、提款卡或密碼交付他人使用。

尤其近年詐騙集團常以「高薪打工」、「代收款項」或「租屋代辦」等名義，誘騙民眾提供帳戶，一旦帳戶被拿去從事不法用途，可能淪為人頭帳戶，甚至觸犯法律。

該則徵臨演貼文已下架。（民眾提供）

萬春宮也呼籲大家小心詐騙。（民眾提供）

