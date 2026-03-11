為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    游智彬衝民進黨中央黨部外丟蛋砸中記者 被警強制架離

    2026/03/11 17:26 記者王冠仁／台北報導
    游智彬前往民進黨中央黨部鬧場。（記者王冠仁翻攝）

    游智彬前往民進黨中央黨部鬧場。（記者王冠仁翻攝）

    行政院長卓榮泰日前搭飛機前往日本，觀看2026世界棒球經典賽台灣隊與捷克隊的比賽，事後卓榮泰被質疑是否花公帑包機、為何可以從軍事基地松指部起降，引發爭議。新黨副祕書長游智彬對此不滿，在昨天跑去北檢告發卓榮泰，更在今天前往民進黨中央黨部外鬧場，還亂丟雞蛋，警方對他舉牌2次警告，最終將他架離現場。

    警方說，民進黨今天在中央黨部召開中常會，游智彬在下午1時許搭車跑來，在場向卓榮泰嗆聲，還大罵「卓榮泰吹牛皮」；他還跨越馬路企圖進入大樓，並朝現場的媒體採訪區亂丟一顆雞蛋，雞蛋砸中一名攝影記者，所幸記者沒有受傷。

    由於游沒有依法申請集會，現場維安警方先後2度對他舉牌警告，警方見到他亂丟雞蛋、行為脫序，最後上前將他強制架離。

    警方指出，游的行為違反社會秩序維護法第68條「藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者」；違反道路交通管理處罰條例第78條「不依規定，擅自穿越車道」，警方依法對他開罰。亂丟雞蛋的部分，則函請環保局依廢棄物清理法告發。

    中正一分局強調，警方一向尊重民眾表達意見權利，對於意圖滋擾或任何影響公共秩序之違序行為，警方將嚴正執法，以維護公共安全及社會秩序。

