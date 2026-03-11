為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    停等紅燈撞車尾 一中商圈公車前擋變「蜘蛛網」 民眾驚：阿彌陀佛

    2026/03/11 17:08 記者許國楨／台中報導
    公車追撞前方休旅車，擋風玻璃碎裂得像蜘蛛網。（民眾提供）

    公車追撞前方休旅車，擋風玻璃碎裂得像蜘蛛網。（民眾提供）

    台中熱鬧的一中商圈今（11）日下午驚傳交通事故，一輛公車在路口停等紅燈時與前方休旅車發生碰撞，公車擋風玻璃當場出現大片裂痕，畫面曝光後引發網友熱議，有人直呼「玻璃裂得像蜘蛛網一樣」，也有人說「看起來很嚴重，阿彌陀佛」，所幸事故並未造成人員傷亡。

    這起事故發生在下午1時58分，地點位於台中市北區三民路三段與太平路口，由於該處平時人車往來頻繁，加上周邊商家林立，事故發生時也引起不少路過民眾圍觀。

    經查，當時27歲李姓司機駕駛公車，沿三民路三段由一中街往太平路方向直行，前方則是由67歲張姓男子駕駛的休旅車，兩車行經該路口停等紅燈時，公車車頭不慎與休旅車車尾發生碰撞，撞擊力道造成公車擋風玻璃碎裂，休旅車車尾輕微受損。

    事故發生後，警方迅速到場進行交通疏導與事故處理，並對2名駕駛進行酒測，結果均未檢出酒精反應，由於現場未有人員受傷，警方依規定完成蒐證程序，並將調閱路口監視器，以進一步釐清詳細肇事原因與責任歸屬。

    第二分局也提醒，市區道路車流量大，尤其是商圈與學區周邊，車輛行經路口務必注意交通號誌與前方車況，同時保持安全車距，以降低突發狀況造成的交通事故風險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播