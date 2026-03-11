停等紅燈撞車尾 一中商圈公車前擋變「蜘蛛網」 民眾驚：阿彌陀佛

公車追撞前方休旅車，擋風玻璃碎裂得像蜘蛛網。（民眾提供）

台中熱鬧的一中商圈今（11）日下午驚傳交通事故，一輛公車在路口停等紅燈時與前方休旅車發生碰撞，公車擋風玻璃當場出現大片裂痕，畫面曝光後引發網友熱議，有人直呼「玻璃裂得像蜘蛛網一樣」，也有人說「看起來很嚴重，阿彌陀佛」，所幸事故並未造成人員傷亡。

這起事故發生在下午1時58分，地點位於台中市北區三民路三段與太平路口，由於該處平時人車往來頻繁，加上周邊商家林立，事故發生時也引起不少路過民眾圍觀。

經查，當時27歲李姓司機駕駛公車，沿三民路三段由一中街往太平路方向直行，前方則是由67歲張姓男子駕駛的休旅車，兩車行經該路口停等紅燈時，公車車頭不慎與休旅車車尾發生碰撞，撞擊力道造成公車擋風玻璃碎裂，休旅車車尾輕微受損。

事故發生後，警方迅速到場進行交通疏導與事故處理，並對2名駕駛進行酒測，結果均未檢出酒精反應，由於現場未有人員受傷，警方依規定完成蒐證程序，並將調閱路口監視器，以進一步釐清詳細肇事原因與責任歸屬。

第二分局也提醒，市區道路車流量大，尤其是商圈與學區周邊，車輛行經路口務必注意交通號誌與前方車況，同時保持安全車距，以降低突發狀況造成的交通事故風險。

