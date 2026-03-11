為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中市消防局要將死神三振！ 中台灣首座「沉浸情境實驗室」曝光

    2026/03/11 17:07 記者歐素美／台中報導
    高級救護技術員（EMTP）實地演練氣管插管、骨內針注射及給藥等高階救護處置，展現台中市到院前急救專業實力進行。（記者歐素美攝）

    高級救護技術員（EMTP）實地演練氣管插管、骨內針注射及給藥等高階救護處置，展現台中市到院前急救專業實力進行。（記者歐素美攝）

    台中市消防局第一救災救護大隊「葫蘆墩高級救護隊」今天成軍揭牌！揭牌儀式同步公開設置於豐原訓練中心3樓的中台灣首座「沉浸情境實驗室」！

    「沉浸情境實驗室」耗資450萬元，整合高擬真情境模擬與智慧控制系統，利用高解析度投影、音效、煙霧等多感官設備，模擬出幾可亂真的災害現場，提供救護人員模擬訓練，訓練結束後，還可透過即時影像監控與回放系統進行分析，讓消防人員在高度擬真的壓力下強化其應變能力、臨床判斷力與團隊協作，全面提升緊急醫療救護的服務品質。

    今天演練由高級救護技術員（EMTP）實地演練氣管插管、骨內針注射及給藥等高階救護處置，展現台中市到院前急救專業實力進行。

    消防局強調，救護工作不能只依賴理論訓練，透過沉浸式情境模擬，能有效提升救護人員在高壓環境下的臨場判斷與處置精準度，確保面對各類突發事故時，皆能迅速、正確應變。

    中台灣首座「沉浸情境實驗室」，模擬出幾可亂真的災害現場，提供救護人員模擬訓練。（記者歐素美攝）

    中台灣首座「沉浸情境實驗室」，模擬出幾可亂真的災害現場，提供救護人員模擬訓練。（記者歐素美攝）

