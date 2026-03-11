愛妮雅化妝品強迫推銷噴131萬 男求償返還二審勝訴

高院認為終止契約有理由，美容店應退還131萬元。示意圖。（資料照）

張姓男子2021年6月2日行經捷運大坪林站時，遭愛妮雅化妝品銷售人員以免費體驗護膚為由引誘到店內，敷臉時輪番強迫推銷，他為脫身被迫刷卡簽約，當天起到2023年7月21日間，銷售人員以耗材用盡等話術讓他持續購買美容商品及服務，簽訂商品買賣契約書，總共131萬元。

張男寄出存證信函，主張遭詐欺簽約，要求撤銷契約及退費，他同意可扣除美容商品及服務共17萬7209元，盼返還113萬2791元。

一審新北地方法院判決，芸妮公司應給付張男85萬1230元，自2024年2月23日起至清償日止，按年息5％計算之利息，並駁回張男其餘主張，訴訟費用由芸妮公司負擔65％，其餘張男自己負擔。

案經上訴，高院合議庭認為，這份契約雖形式上叫做「商品買賣契約」，但實際並非單純買產品，原因是消費者沒把商品帶回家，商品都存放在美容店，契約內容是之後可持續回店做護膚服務且無次數限制。

合議庭認定，此舉屬預付型的美容服務契約，也就是先付一大筆錢，後續再使用服務，因此消費者有隨時終止契約的權利，只要終止契約店家必須扣掉已經使用的商品或服務費用，剩下的錢應還給消費者。

合議庭判定，終止契約有理由，美容店應退還113萬2791元，並加計年利率5％遲延利息，原審只判退85萬1230元，張男上訴要求補退28萬1561元核屬有據，芸妮有限公司應再給付張男幣28萬1561元。

芸妮有限公司透過其愛妮雅集團銷售化妝品，過去常有消費爭議，更有連續拒不出席消費爭議協商會議的紀錄，公平交易委員會甚至在2022年點名其手法惡性重大、受害民眾眾多且遍布全台，一年內高達300多人反映曾遭店家強迫推銷或長時間疲勞轟炸，處以法定最高的罰鍰額度2500萬元，創下此類案件最高罰鍰紀錄。

