    社會

    杉林溪遊園巴士墜谷意外 受傷5姊弟最新狀況曝

    2026/03/11 16:19 記者湯世名／彰化報導
    杉林溪森林生態渡假園區前天發生遊園巴士墜谷，現場進行救援。（資料照）

    杉林溪森林生態渡假園區前天發生遊園巴士墜谷，現場進行救援。（資料照）

    發生在南投縣杉林溪森林遊樂區的遊園車翻落山谷意外，乘客5名姊弟中有4人分受輕重傷，其中傷勢最重的男性目前在彰化基督教醫院加護病房治療中，彰基指其意識清楚，目前生命徵象穩定，至於其餘3人則原本分別在彰基與南投基督教醫院治療，其中1名女性今天（11日）出院，另2人在一般病房持續觀察中。

    杉林溪遊園車9日翻落山谷意外，共造成1死7輕重傷，其中7名乘客全部是彰化人，5姊弟開車同赴杉林溪遊玩，搭乘電動遊園車上山，不料中途車輛翻落山谷，5名姊弟當中，有3名姊弟送彰基治療，2名姊妹送南投基督教醫院治療。

    彰基方面，傷勢最輕的姊姊已先行出院，其妹妹傷勢輕微、在一般病房觀察，傷勢最重的弟弟則肋骨斷掉、氣胸與血胸，在加護病房持續觀察中，生命徵象穩定。至於在南基醫院治療的2名姊妹，其中1人病情穩定，在一般病房持續觀察治療中，另名女性已於今天中午出院。

    這起事故造成1名男性不幸死亡，其妻目前正在員林基督教醫院治療中，病情穩定，在一般病房持續觀察治療。

    杉林溪園區遊園巴士翻落山谷，造成1死7傷。（資料照）

    杉林溪園區遊園巴士翻落山谷，造成1死7傷。（資料照）

