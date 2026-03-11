杉林溪遊園車墜谷1死7傷 觀光署啟動遊園車管理研究案

針對南投縣杉林溪森林生態渡假園區發生遊園巴士墜谷事件，觀光署已啟動遊園車管理研究案。（資料照）

針對南投縣杉林溪森林生態渡假園區發生遊園巴士墜谷，造成1死7傷，觀光署表示，為強化遊園車安全管理，該署去年已啟動「觀光遊樂業遊園車管理委託研究案」，將邀集各縣市政府及專家學者共同研議管理機制，透過制度完善與安全管理強化，提升觀光遊樂區整體旅遊安全。

觀光署指出，觀光環境持續變化，過去部分設施可能被視為單純的園區接駁工具，但隨著觀光遊憩型態逐漸多元，相關安全管理標準也有進一步檢視與提升的必要。依現行「觀光遊樂業管理規則」第37條規定，地方主管機關負有轄內觀光遊樂業旅遊安全及設施管理定期檢查義務，是第一線安全把關的重要制度，遊園車雖目前尚未納入特定「機械遊樂設施」檢驗制度，但仍屬園區整體營運與安全管理的一環，因此中央與地方須依制度分工合作，由中央建立制度與技術指引，地方政府依規辦理日常督導與實地檢查，共同確保園區旅遊安全。

觀光署強調，該署自去年起即開始盤點相關制度，8月已初步完成「觀光遊樂業園區車輛設置及管理注意事項」草案，並於10月辦理「觀光遊樂業遊園車管理委託研究案」上網公告，今年1月完成議價決標並正式啟動研究作業。

南投縣政府表示，縣府已收到3月19日於觀光署舉行的「觀光遊樂業遊園車管理委託研究案」細部執行計畫書審查會議通知，待中央相關規範訂定後，將全力配合辦理遊園車定檢等安全維護工作。

