為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    領500萬元現金買黃金？「這句話」讓行員秒報警

    2026/03/11 16:22 記者王捷／台南報導
    高婦赴銀行欲領500萬元買黃金，稱店家拒收匯款。警銀察覺有異，聯手識破詐騙集團教戰守則，成功阻詐保住積蓄。（民眾提供）

    高婦赴銀行欲領500萬元買黃金，稱店家拒收匯款。警銀察覺有異，聯手識破詐騙集團教戰守則，成功阻詐保住積蓄。（民眾提供）

    高姓婦人到銀行想臨櫃提領500萬元，宣稱是要買黃金，但又說不出銀樓的位置，更指稱店家拒絕匯款，只要面交現金，行員聽到銀樓不收匯款覺得有異秒報案，警方要求查手機時，高婦卻稱忘了帶，也不願配合警方提問，離開銀行。

    海安派出所員警接獲銀行通報，懷疑想領500萬的高婦遇上詐騙，但高婦宣稱是透過友人介紹投資黃金，員警請其提供通訊紀錄協助查證，高婦卻推託未帶手機，警方察覺此為異常舉動，顯示背後恐有集團提供「教戰守則」。

    警方告訴高婦，詐騙歹徒常用的教戰守則，會指導被害人迴避警方的問題，但都很粗糙，例如提領大量現金時常會說是購屋頭期款、房屋裝潢、購車等，警方通常都會進一步追問，像是裝修的公司是哪家或是車行位置，通常很容易戳破。

    警方強調，自稱高獲利的投資，幾乎都是投資型詐騙，而且合法銀樓面對鉅額交易，絕不會拒絕匯款，更不會要求面交現金買黃，高婦最後終於看破破綻，明白落入騙局，放棄提款，保住500萬元積蓄。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播