領500萬元現金買黃金？「這句話」讓行員秒報警

高婦赴銀行欲領500萬元買黃金，稱店家拒收匯款。警銀察覺有異，聯手識破詐騙集團教戰守則，成功阻詐保住積蓄。（民眾提供）

高姓婦人到銀行想臨櫃提領500萬元，宣稱是要買黃金，但又說不出銀樓的位置，更指稱店家拒絕匯款，只要面交現金，行員聽到銀樓不收匯款覺得有異秒報案，警方要求查手機時，高婦卻稱忘了帶，也不願配合警方提問，離開銀行。

海安派出所員警接獲銀行通報，懷疑想領500萬的高婦遇上詐騙，但高婦宣稱是透過友人介紹投資黃金，員警請其提供通訊紀錄協助查證，高婦卻推託未帶手機，警方察覺此為異常舉動，顯示背後恐有集團提供「教戰守則」。

警方告訴高婦，詐騙歹徒常用的教戰守則，會指導被害人迴避警方的問題，但都很粗糙，例如提領大量現金時常會說是購屋頭期款、房屋裝潢、購車等，警方通常都會進一步追問，像是裝修的公司是哪家或是車行位置，通常很容易戳破。

警方強調，自稱高獲利的投資，幾乎都是投資型詐騙，而且合法銀樓面對鉅額交易，絕不會拒絕匯款，更不會要求面交現金買黃，高婦最後終於看破破綻，明白落入騙局，放棄提款，保住500萬元積蓄。

