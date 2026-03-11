台中新光三越氣爆5死38傷 施工扯斷瓦斯管5人出庭不認罪

台中新光三越中港店去年發生重大氣爆案，台中地院今（11）日續開準備程序庭，傳喚涉案包商與施工工人共5人出庭。（資料照）

新光三越台中中港店去年2月發生12樓美食街改裝工程氣爆，造成5死38傷，成為國內百貨史上最嚴重公安事故，台中地院今（11）日續開準備程序庭，傳喚涉案包商與施工工人共5人出庭，辯護人質疑鑑定報告內容有誤，強調當事人已盡注意義務，而5人面對檢方起訴過失致死等罪嫌，也當庭全數否認犯行。

氣爆事件發生在去年2月13日，檢方調查，當時百貨公司12樓美食街正進行改裝工程，但業者未申請室內裝修許可、也未提報施工中消防防護計畫即進場施工，更嚴重的是，施工前未確實關閉2處瓦斯總開關與分歧開關，原有瓦斯漏氣檢知器又遭拆除，卻未設置替代監測設備，安全機制幾乎全面失守。

請繼續往下閱讀...

案發當天工人操作怪手拆除天花板時，不慎扯落隱藏其中的瓦斯主幹管與分歧管，導致天然氣大量外洩，短短35分鐘內，估計約157.5立方公尺瓦斯瀰漫在樓層空間中，隨後另名工人使用電動電纜剪時產生火花，引燃氣體瞬間爆炸，因此起訴總公司法人、7名員工及5名裝修包商，共計13人。

而今日到庭者包括陳姓包商、吳姓、2名王姓工人，以及負責操作怪手的李姓工人，法官逐一詢問5人是否承認起訴內容時，眾人均表示不認罪，並由辯護律師提出不同意見，認為檢方對事故原因與責任歸屬的認定仍有爭議；另也有多名傷者到場旁聽，表示事故造成身體長期傷害，至今難以恢復原本工作能力，目前已提出民事求償，也願意與被告進行調解，但仍希望法院釐清責任依法量刑。

