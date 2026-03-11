婦人在市場花4萬買5件塑身衣無效告詐欺 法官認自由意識購買判攤商無罪

婦人在市場花4萬買5件塑身衣無效提告詐欺，法官認自由意識購買判攤商無罪。（情境照）

新竹市場攤販李男向劉女聲稱他賣的塑身衣可以調整骨架，改善彎腰駝背及肌肉痠痛，劉女以每件8千元買5件塑身衣，認為被騙而提告，檢方依詐欺取財罪嫌起訴，新竹地院認為劉女購買時出於自由意志，並非受李男詐術而遭欺騙，判李男無罪。

檢察官起訴指控，李男明知非醫療器材，不得為醫療效能之標示或宣傳，且其所販售之塑身衣非屬醫療器材，不具備醫療效能，竟於113年向劉女謊稱：你的肩膀是歪的，我的塑身衣可以調整骨架，改善彎腰駝背及肌肉痠痛云云，以此方式宣稱具醫療效能，致劉女以每件8000元價格，購買塑身衣5件共4萬元，事後檢方依詐欺取財罪嫌起訴。

請繼續往下閱讀...

李男辯稱只是單純做生意賣東西，在市場都是以聊天的方式向客人銷售，看客人的年齡、身材、體態決定銷售方向。辯護人則稱李男單純銷售商品，賣的是有彈性可塑身的女性內衣，或許因為彈性作用下可以改善姿勢進而改善身體上疼痛，只是分享塑身衣有這些狀況，沒有明確用虛假物品說這是有醫療效果的衣物，並無詐欺行為，且很快退款給劉女。

法官認為，縱然李男為圖順利銷售商品，銷售言談之間，有誇大商品功能及效用之情，然此於坊間之銷售行為中多所存在，尚難認此舉即為施用詐術。

再者，劉女購買塑身衣之際已能當面瞭解塑身衣材質、有無品牌、價格，以決定是否購買，顯係出於自由意志所為，實難認被告於出售之際，有何施用詐術行為。

至於劉女認為李男提供商品價格不合理或無所稱效果，應辦理退貨退款，此部分屬契約不履行範疇，屬民事糾葛，宜另循民事程序解決，與刑責無關。

此外，雙方已於偵查中調解成立，被告全額賠償告訴人完畢，告訴人表示願不予追究刑事責任，最後諭知無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法