美福倉儲大火 保險公司賠完爭鮮向美福求償2.2億 二審又勝訴

美福倉儲大火導致爭鮮公司貨品毀損，國泰世紀產物保險先理賠2.2億餘元，再向美福求償，一審判准，高等法院今宣判美福上訴駁回。（資料照）

桃園市蘆竹區美福倉儲2022年3月1日起大火連燒21日，爭鮮公司存放在倉儲內的貨品遭到毀損，向保險公司申請理賠，國泰世紀產物保險先理賠2.2億餘元，再向美福求償，一審台北地院判准，美福應賠償爭鮮所有損失。美福不服提起上訴，高等法院今宣判上訴駁回，認定美福倉儲公司管理不周，國泰世紀產物保險要求，核屬有據。

國泰世紀產物保險主張，美福就倉儲管理、維護應嚴加注意，並確保倉儲內防火、防水設備完善，以防任何火災發生；桃園市消防局所作的火調，指起火源於「電氣因素」，美福未妥善管理倉儲空間，造成爭鮮貨物損失，具因果關係。據倉儲契約，美福對爭鮮所有入庫產品，不論損害原因可否歸責美福，均應負起賠償責任。

美福則提出最高法院過往民事判決意旨，說明倉儲契約，若由寄託方自行投保，一旦貨損情形發生而轉嫁由保險公司理賠，不得再向保管方求償，因此國泰世紀產物保險不能向美福提告求償，尤其此事為不可抗力的火災導致爭鮮貨品損害，並非美福過失，且消防局及台新科技股份有限公司調查均未認定人為造成火災。

一審北院認為，依美福、爭鮮所簽的火災保險契約，並未載入「若有出險直接由保險公司負責理賠爭鮮公司，如有差額，爭鮮公司及保險公司不得以代位求償方式再向被告美福公司求償」等，類似倉庫營業人免責的約定，代表與美福提出的最高法院民事判決有別。

一審北院指出，倉儲契約已約定，貨品入庫後應由美福全權管理，如果發生短缺、失竊、包裝不完整、變形等情況，美福應賠償爭鮮所有損失；北院審酌國泰世紀產物保險已先賠償，判美福應如數給付2億2878萬元。

案經上訴，高院合議庭判定，倉儲契約性質屬倉庫契約，倉儲業者對存放貨物負有善良管理人注意義務，消防鑑定認定火災最可能因電氣因素引起，而倉庫消防設備曾出現多項缺失，顯示管理未盡完善。

高院認定，倉儲業者未盡善良管理人注意義務，應負債務不履行損害賠償責任；由於保險公司已理賠2億2878萬元，因此可依保險法代位向倉儲業者請求給付該金額及利息，判駁回美福所提之上訴。

