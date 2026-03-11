為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    七旬婦逆向闖台61快速道釀對撞翻車事故 2人受傷送醫

    2026/03/11 15:21 記者余瑞仁／桃園報導
    台61線快速道桃園市蘆竹路段津中午發生車禍事故，途中紅色轎車疑逆向與另輛轎車對撞，車頭嚴送毀損。（記者余瑞仁翻攝）

    台61線快速道桃園市蘆竹路段津中午發生車禍事故，途中紅色轎車疑逆向與另輛轎車對撞，車頭嚴送毀損。（記者余瑞仁翻攝）

    台61線西濱快速道路北上20.2公里桃園市蘆竹路段，今（11）日中午發生七旬婦人駕駛紅色轎車逆向闖入，與另輛白色轎車對撞事故，2車車頭嚴重毀損，白車還翻覆在車道上，2車駕駛均受傷，桃市消防局獲報派遣救護車到場將2人送醫診治，蘆竹警分局員警迅速到場維持秩序、調查事故並排除現場。

    警方與消防局119勤務指揮中心於今日中午12點12分接獲車禍報案，員警到場立即維護現場、疏導車流，救護人員發現紅色日產MARCH轎車75歲賴姓女駕駛意識不清，立即給氧施救，而翻覆白車內41歲劉姓駕駛人受到輕傷、意識清楚，2人經送醫診治，幸無生命危險；警方初步調查事故原因為紅車逆向行駛所致，相關肇事責任歸屬及詳細原因，由蘆竹警分局進一步釐清中。

    蘆竹警分局呼籲，駕駛人應注意標誌、標線及指示牌面，若不慎誤闖逆向，應立即將車輛靠邊停放於安全處所並開啟警示燈，人員退至護欄外避難，並撥打110請求警察協助，切勿冒險強行迴轉或繼續逆向行駛，以確保自身及其他用路人安全。

    台61線快速道桃園市蘆竹路段津中午發生車禍事故，途中紅色轎車疑逆向與另輛轎車對撞，車頭嚴送毀損。（記者余瑞仁翻攝）

    台61線快速道桃園市蘆竹路段津中午發生車禍事故，途中紅色轎車疑逆向與另輛轎車對撞，車頭嚴送毀損。（記者余瑞仁翻攝）

    被逆向車對撞的白色轎車現場翻覆在車道上，劉姓駕駛輕傷。（記者余瑞仁翻攝）

    被逆向車對撞的白色轎車現場翻覆在車道上，劉姓駕駛輕傷。（記者余瑞仁翻攝）

